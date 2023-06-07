Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Собеседница рассказывает, что 20 апреля 2023 года ее лечение прервалось из-за отсутствия лекарств в онкодиспансере.
«В переписке врач мне сообщила, что требуемого мне препарата нет. И когда он будет, она не знает», — отмечает Светлана Сушкова.
По ее словам, стоит этот препарат бешеных денег, которых у нее попросту нет. Больше 70 тысяч рублей обойдется лечение на один месяц.
«Странно и то, что для бесплатной выдачи этого лекарства нет, но зато оно свободно продается в аптеке. Как так получается?» — недоумевает Сушкова.
После длительного промежутка в лечении, в начале июня ростовчанке все-таки выдали долгожданное лекарство.
«Но только врач оформила курс на месяц, а когда я пошла получать препарат, выдали всего две коробочки — на две недели, — сокрушается собеседница. — А дальше что мне делать? Ложиться и умирать?».
Депутат Наталья Оськина напоминает, что когда упраздняли Горздрав, всех убеждали, что при контроле Минздрава процесс оказания помощи онкобольным, детям, инвалидам, будет намного ускорен. Дескать, региональное министерство контролировать будет лучше и строже.
«А в итоге мы видим ситуацию обратного действия. По бумагам, почти никаких проблем нет и все хорошо. А по факту, люди ко мне обращаются в огромных количествах. Причем обращаются те, кто еще не потерял силу и веру бороться. А сколько остается тех, у кого из-за состояния здоровья нет уже сил куда-то жаловаться и искать хоть какую-то помощь?» — возмущается Оськина.
Напомним, что в мае в редакцию RostovGazeta с вопросом нехватки лекарств обращалась онкопациентка. Но тогда в онкодиспансере Ростовской области не смогли объяснить причину отсутствия препаратов и велели направить официальный запрос. Редакция направила 26 мая официальный запрос. Ответ на него не последовал.
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