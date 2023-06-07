«А в итоге мы видим ситуацию обратного действия. По бумагам, почти никаких проблем нет и все хорошо. А по факту, люди ко мне обращаются в огромных количествах. Причем обращаются те, кто еще не потерял силу и веру бороться. А сколько остается тех, у кого из-за состояния здоровья нет уже сил куда-то жаловаться и искать хоть какую-то помощь?» — возмущается Оськина.