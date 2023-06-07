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Ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком

7 июня 2023, 07:09
Фото: Eric Lewis/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком
Пациенты онкодиспансера Ростовской области для стабилизации состояния вынуждены регулярно принимать лекарства. Однако в лечении ростовчанки Светланы Сушковой наметились перебои из-за отсутствия препарата. Об этом она сообщила корреспонденту RostovGazeta.

Собеседница рассказывает, что 20 апреля 2023 года ее лечение прервалось из-за отсутствия лекарств в онкодиспансере.

«В переписке врач мне сообщила, что требуемого мне препарата нет. И когда он будет, она не знает», — отмечает Светлана Сушкова.

По ее словам, стоит этот препарат бешеных денег, которых у нее попросту нет. Больше 70 тысяч рублей обойдется лечение на один месяц.

«Странно и то, что для бесплатной выдачи этого лекарства нет, но зато оно свободно продается в аптеке. Как так получается?» — недоумевает Сушкова.

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После длительного промежутка в лечении, в начале июня ростовчанке все-таки выдали долгожданное лекарство.

«Но только врач оформила курс на месяц, а когда я пошла получать препарат, выдали всего две коробочки — на две недели, — сокрушается собеседница. — А дальше что мне делать? Ложиться и умирать?».

Депутат Наталья Оськина напоминает, что когда упраздняли Горздрав, всех убеждали, что при контроле Минздрава процесс оказания помощи онкобольным, детям, инвалидам, будет намного ускорен. Дескать, региональное министерство контролировать будет лучше и строже.

«А в итоге мы видим ситуацию обратного действия. По бумагам, почти никаких проблем нет и все хорошо. А по факту, люди ко мне обращаются в огромных количествах. Причем обращаются те, кто еще не потерял силу и веру бороться. А сколько остается тех, у кого из-за состояния здоровья нет уже сил куда-то жаловаться и искать хоть какую-то помощь?» — возмущается Оськина.

Напомним, что в мае в редакцию RostovGazeta с вопросом нехватки лекарств обращалась онкопациентка. Но тогда в онкодиспансере Ростовской области не смогли объяснить причину отсутствия препаратов и велели направить официальный запрос. Редакция направила 26 мая официальный запрос. Ответ на него не последовал.

Информация уточняется.

Пациентка онкодиспансера в Ростовской области пожаловалась на отсутствие лекарств
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