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Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, отправленными на СВО

7 июня 2023, 07:07
Фото: Газета «Молот»
Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, отправленными на СВО
Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, которые отправятся в зону СВО для несения службы, об этом рассказали донские СМИ.

Газета «Молот» сообщила, что по приказу Минобороны РФ определили два воинских подразделения, которые будут находиться под шефством Ростовской области. Оба получили собственные имена, теперь они называются Ростовский Святого Георгия мотострелковый батальон и Донской противотанковый артиллерийский дивизион.

В Ростове-на-Дону набирают добровольцев в боевые подразделения на СВО
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В среду, 7 июня, на улице Оганова состоялись торжественные проводы добровольцев, которые подписали контракт и собираются отправиться на службу в зону СВО. В общей сложности, перед отправкой на фронт, обучение на полигоне пройдут 40 добровольцев.

Ранее ростовчанина пообещали представить к государственной награде за спасение сослуживцев, попавших под обстрел.

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