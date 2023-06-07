Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, отправленными на СВО

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Газета «Молот» сообщила, что по приказу Минобороны РФ определили два воинских подразделения, которые будут находиться под шефством Ростовской области. Оба получили собственные имена, теперь они называются Ростовский Святого Георгия мотострелковый батальон и Донской противотанковый артиллерийский дивизион.
В среду, 7 июня, на улице Оганова состоялись торжественные проводы добровольцев, которые подписали контракт и собираются отправиться на службу в зону СВО. В общей сложности, перед отправкой на фронт, обучение на полигоне пройдут 40 добровольцев.
Ранее ростовчанина пообещали представить к государственной награде за спасение сослуживцев, попавших под обстрел.