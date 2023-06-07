Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, отправленными на СВО

Газета «Молот» сообщила, что по приказу Минобороны РФ определили два воинских подразделения, которые будут находиться под шефством Ростовской области. Оба получили собственные имена, теперь они называются Ростовский Святого Георгия мотострелковый батальон и Донской противотанковый артиллерийский дивизион.