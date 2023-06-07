Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
По его словам, ВСУ собрали достаточное количество техники и людей для контрнаступления. Он добавил, что теперь Киев ищет слабые места на линии фронта.
«С одной стороны можно сказать, что контрнаступление началось, судя по активности по всей линии фронта. Но с другой стороны, я бы не стал называть это полноценным контрнаступлением», — уточнил Бородай.
Он добавил, что сейчас Украина пытается прощупать и раздергать линию фронта. Бородай считает, что у ВСУ нет задачи закрепиться на российской территории.
Ранее депутат Бородай рассказал о психологическом значении атак беспилотников.