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Ростовский депутата Бородай рассказал, когда ВСУ может начать контрнаступление

7 июня 2023, 06:43
Фото: flickr.com/CC BY-SA 2.0ministryofdefenceua
Ростовский депутата Бородай рассказал, когда ВСУ может начать контрнаступление
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что контрнаступление Украины может начаться в любой момент, сообщил он в Telegram.

По его словам, ВСУ собрали достаточное количество техники и людей для контрнаступления. Он добавил, что теперь Киев ищет слабые места на линии фронта.

«С одной стороны можно сказать, что контрнаступление началось, судя по активности по всей линии фронта. Но с другой стороны, я бы не стал называть это полноценным контрнаступлением», — уточнил Бородай.

Ростовский депутат Бородай рассказал о психологическом значении атак беспилотников
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Он добавил, что сейчас Украина пытается прощупать и раздергать линию фронта. Бородай считает, что у ВСУ нет задачи закрепиться на российской территории.

Ранее депутат Бородай рассказал о психологическом значении атак беспилотников.

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