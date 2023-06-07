Инженер перевел ей семь тысяч рублей и стал ждать гостью, но вечер, обещавший стать томным, испортил диспетчер, который позвонил инженеру и заявил, что нужно провести еще один платеж из-за сбоя. В случае отказа неудавшемуся герою-любовнику пригрозили его близким о факте обращения за подобными услугами.