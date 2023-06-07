Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Как стало известно полиции, 31-летний сотрудник предприятия поехал в Волгоград в командировку и решил вдали от дома немного поразвлечься с девушками по вызову. Для этого он нашел объявление в Интернете и начал переписываться с неизвестной женщиной, озвучившей условия.
Инженер перевел ей семь тысяч рублей и стал ждать гостью, но вечер, обещавший стать томным, испортил диспетчер, который позвонил инженеру и заявил, что нужно провести еще один платеж из-за сбоя. В случае отказа неудавшемуся герою-любовнику пригрозили его близким о факте обращения за подобными услугами.
«Несколько дней мужчина переводил на различные счета деньги и даже взял для этого кредит на сумму 1,7 миллиона рублей. Потеряв почти два миллиона рублей, он понял, что его обманули», — сказано в сообщении.
«Новости Волгограда» пишут, что по факту мошенничества возбудили уголовное дело и сейчас идет розыск преступников.
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