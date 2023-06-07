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Ростовский инженер потратил 2 млн рублей на проститутку во время командировки

7 июня 2023, 14:44
Фото: Gianfranco Grenar/unsplash.com
Ростовский инженер заплатил 2 млн рублей за проститутку
Инженер из Ростова-на-Дону во время командировки решил скрасить свой досуг с девушкой легкого поведения и заплатил за это два миллиона рублей, сообщили в УМВД по Волгоградской области.

Как стало известно полиции, 31-летний сотрудник предприятия поехал в Волгоград в командировку и решил вдали от дома немного поразвлечься с девушками по вызову. Для этого он нашел объявление в Интернете и начал переписываться с неизвестной женщиной, озвучившей условия.

Инженер перевел ей семь тысяч рублей и стал ждать гостью, но вечер, обещавший стать томным, испортил диспетчер, который позвонил инженеру и заявил, что нужно провести еще один платеж из-за сбоя. В случае отказа неудавшемуся герою-любовнику пригрозили его близким о факте обращения за подобными услугами.

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«Несколько дней мужчина переводил на различные счета деньги и даже взял для этого кредит на сумму 1,7 миллиона рублей. Потеряв почти два миллиона рублей, он понял, что его обманули», — сказано в сообщении.

«Новости Волгограда» пишут, что по факту мошенничества возбудили уголовное дело и сейчас идет розыск преступников.

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