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Ростовский медик Фарасян рассказала, какой алкоголь лучше не пить, чтобы не умереть

7 июня 2023, 16:32
Фото: parker coffman/unsplash.com
Ростовский медик рассказала о смертельно опасных веществах в составе алкоголя
На волне алкогольных отравлений, охватившись всю страну в июне, многих ростовчан стал волновать вопрос качества спиртных напитков. Важно внимательно читать состав спиртного перед покупкой, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовская медсестра Ольга Фарасян.

Как рассказывает Ольга Фарасян, в суррогатном алкоголе часто содержится метанол, которым недобросовестные производители заменяют этиловый спирт. Попадая в организм человека метанол вызывает судороги, рвоту, нарушения зрения и координации, помутнение сознания, а также сердечно-сосудистую недостаточность.

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«В некачественном алкоголе могут содержаться тяжелые и чрезвычайно токсичные для человека изоалкиловые спирты и сивушные масла. Даже малые их дозы провоцируют диарею, рвоту, головные боли», — предупреждает медик.

Ольга Фарасян добавляет, что ростовчанам следует воздержаться от употребления алкоголя, в составе которого есть сульфитные соединения, фенол, ацетальдегид или муравьиный альдегид. Все эти вещества могут стать причиной отравления.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Минздраве назвали число пострадавших от контрафактного сидра.

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#Алкоголь#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Анна Ивченко
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