Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Как рассказывает Ольга Фарасян, в суррогатном алкоголе часто содержится метанол, которым недобросовестные производители заменяют этиловый спирт. Попадая в организм человека метанол вызывает судороги, рвоту, нарушения зрения и координации, помутнение сознания, а также сердечно-сосудистую недостаточность.
«В некачественном алкоголе могут содержаться тяжелые и чрезвычайно токсичные для человека изоалкиловые спирты и сивушные масла. Даже малые их дозы провоцируют диарею, рвоту, головные боли», — предупреждает медик.
Ольга Фарасян добавляет, что ростовчанам следует воздержаться от употребления алкоголя, в составе которого есть сульфитные соединения, фенол, ацетальдегид или муравьиный альдегид. Все эти вещества могут стать причиной отравления.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Минздраве назвали число пострадавших от контрафактного сидра.