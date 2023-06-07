Скончалась певица Аструд Жилберту в возрасте 83 лет

Аструд Жилберту стала известна благодаря своему исполнению песни «The Girl from Ipanema» («Девушка из Ипанемы») бразильского певца Антониу Карлоса Жобина. Этот саундтрек стал хитом в 1964 году. Песня была включена в один из наиболее известных джазовых альбомов певицы под названием «Getz/Gilberto», отмечает Life.ru. Аструд Жилберту была трехкратным лауреатом премии «Грэмми», включая награду за композицию «The Girl from Ipanema».