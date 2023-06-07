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Скончалась певица Аструд Жилберту в возрасте 83 лет

7 июня 2023, 07:54
Аструд Жилберту, американо-бразильская певица, умерла в возрасте 83 лет, сообщает The Guardian, ссылаясь на музыканта Пола Риччи. Музыкант отметил, что Жилберту была неотъемлемой частью бразильской музыки и своей энергией она изменила многие жизни.

Информацию о смерти певицы подтвердил ее сын Марсело, хотя причины смерти не были сообщены, пишет газета «Известия».

Аструд Жилберту стала известна благодаря своему исполнению песни «The Girl from Ipanema» («Девушка из Ипанемы») бразильского певца Антониу Карлоса Жобина. Этот саундтрек стал хитом в 1964 году. Песня была включена в один из наиболее известных джазовых альбомов певицы под названием «Getz/Gilberto», отмечает Life.ru. Аструд Жилберту была трехкратным лауреатом премии «Грэмми», включая награду за композицию «The Girl from Ipanema».

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