Следователи выяснят обстоятельства возгорания автомобиля с ребенком в Подмосковье

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Результаты проверки позволят вынести самое точное решение в соответствии с законодательством, пишет 360tv.ru. Ступинская городская прокуратура также контролирует ход проверки, связанной с возгоранием автомобиля, в котором был ребенок.
Согласно первоначальной информации, 11-летняя девочка была оставлена в автомобиле с заблокированными дверями. В какой-то момент машина загорелась. Один из случайных прохожих смог выбить лобовое стекло и спасти девочку. Школьница не получила травм.