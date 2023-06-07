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Posted Сегодня, 19:26

Published Сегодня, 19:26

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Следователи выяснят обстоятельства возгорания автомобиля с ребенком в Подмосковье

7 июня 2023, 19:26
Сотрудники СК России по Московской области проведут проверку о возгорании автомобиля в Ступине, где находилась девочка. Видеозапись произошедшего была опубликована в социальных сетях и вызвала повышенный интерес общественности.

Результаты проверки позволят вынести самое точное решение в соответствии с законодательством, пишет 360tv.ru. Ступинская городская прокуратура также контролирует ход проверки, связанной с возгоранием автомобиля, в котором был ребенок.

Согласно первоначальной информации, 11-летняя девочка была оставлена в автомобиле с заблокированными дверями. В какой-то момент машина загорелась. Один из случайных прохожих смог выбить лобовое стекло и спасти девочку. Школьница не получила травм.

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