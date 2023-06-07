Спортивное лето в Суворовском начнется через неделю

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Ожидается, что в нем примут участие порядка сотни атлетов Юга России. Участники могут попробовать свои силы на четырех дистанциях. Спортсмены обоих полов старше 18 лет могут преодолеть дистанции протяженностью двадцать пять и десять километров. Бегуны и бегуньи от 16 лет посоревнуются в пятикилометровом забеге. Юниорам в возрасте до 15 лет предоставят возможность испытать себя на расстоянии в один километр.
Все дошедшие до финиша спортсмены получат медали индивидуального дизайна, а занявшие первые три места на дистанции в двадцать пять километров будут награждены денежными призами.
Подробная информация о трейле на сайте. Ознакомиться с фото- и видеоматериалами предыдущих соревнований в Суворовском можно на страницах в соцсетях: ВКонтакте и Телеграм
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