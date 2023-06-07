Спортивное лето в Суворовском начнется через неделю

Ожидается, что в нем примут участие порядка сотни атлетов Юга России. Участники могут попробовать свои силы на четырех дистанциях. Спортсмены обоих полов старше 18 лет могут преодолеть дистанции протяженностью двадцать пять и десять километров. Бегуны и бегуньи от 16 лет посоревнуются в пятикилометровом забеге. Юниорам в возрасте до 15 лет предоставят возможность испытать себя на расстоянии в один километр.