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Published Сегодня, 08:14

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Спортивное лето в Суворовском начнется через неделю

7 июня 2023, 08:14
Фото: rostovgazeta.ru
17 июня в парке имени 70-летия Победы состоится уже ставший традиционным трейловый забег «Казаки».

Ожидается, что в нем примут участие порядка сотни атлетов Юга России. Участники могут попробовать свои силы на четырех дистанциях. Спортсмены обоих полов старше 18 лет могут преодолеть дистанции протяженностью двадцать пять и десять километров. Бегуны и бегуньи от 16 лет посоревнуются в пятикилометровом забеге. Юниорам в возрасте до 15 лет предоставят возможность испытать себя на расстоянии в один километр.

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Все дошедшие до финиша спортсмены получат медали индивидуального дизайна, а занявшие первые три места на дистанции в двадцать пять километров будут награждены денежными призами.

Подробная информация о трейле на сайте. Ознакомиться с фото- и видеоматериалами предыдущих соревнований в Суворовском можно на страницах в соцсетях: ВКонтакте и Телеграм

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