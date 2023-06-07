Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Апелляция судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда 6 июня пересмотрела дело в отношении бывшего заместителя губернатора региона Сергея Сидаша. Ранее ему дали четыре года условного заключения за злоупотребление должностными полномочиями во время строительства «Ростов Арены». После повторного рассмотрения суд заменил экс-чиновнику условный срок на реальный.
Уголовное разбирательство в отношении Сидаша началось еще в 2019 году. По информации «АиФ», с 21 мая по 26 июля 2019 года чиновник был в СИЗО. Суд засчитал этот период в назначенный срок лишения свободы с отношением один день к полутора дням колонии общего режима. С 26 июля 2019 года по 20 января 2020 года Сидаш был под домашним арестом. Этот срок будет засчитан в пропорции «два к одному».
Таким образом, срок лишения свободы для бывшего замгубернатора сокращается на 188 дней. Если приговор, оглашенный 6 июня, вступит в силу, Сидаш выйдет на свободу в ноябре 2026 года. Разумеется, при условии, что не будет освобожден условно-досрочно.
Напомним, суд признал Сидаша виновным в махинациях при закупке песка для строительства «Ростов Арены». В ходе закупок он заменил качественный и дорогой песок на более дешевый. Ущерб от его действий оценивается в 80 миллионов рублей.