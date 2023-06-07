Уголовное разбирательство в отношении Сидаша началось еще в 2019 году. По информации «АиФ», с 21 мая по 26 июля 2019 года чиновник был в СИЗО. Суд засчитал этот период в назначенный срок лишения свободы с отношением один день к полутора дням колонии общего режима. С 26 июля 2019 года по 20 января 2020 года Сидаш был под домашним арестом. Этот срок будет засчитан в пропорции «два к одному».