Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В городе продолжаются проверки общественного транспорта, одну из них провели в троллейбусном депо «Ростовской транспортной компании». Она обслуживает маршруты № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, 17а, 22.
«Во время проверки в транспорте не работали кондиционеры. Перевозчику дали 10 дней на устранение недочетов, после чего пройдет повторная проверка», — уточнили в администрации.
От компании потребовали усилить контроль в целях недопущения подобных нарушений.
Ранее в Ростове рассказали, какие автобусы останутся без кондиционеров летом 2023 года.