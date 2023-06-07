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Власти Ростова дали 10 дней РТК, чтобы оборудовать все троллейбусы кондиционерами

7 июня 2023, 07:34
Фото: rostov-gorod.ru
Троллейбусы без кондиционеров оказались на нескольких маршрутах в Ростове
«Ростовская транспортная компания» выпускает на линию троллейбусы, в которых нет кондиционеров, сообщили в городской администрации.

В городе продолжаются проверки общественного транспорта, одну из них провели в троллейбусном депо «Ростовской транспортной компании». Она обслуживает маршруты № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, 17а, 22.

«Во время проверки в транспорте не работали кондиционеры. Перевозчику дали 10 дней на устранение недочетов, после чего пройдет повторная проверка», — уточнили в администрации.

В Ростове рассказали, какие автобусы останутся без кондиционеров летом 2023 года
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От компании потребовали усилить контроль в целях недопущения подобных нарушений.

Ранее в Ростове рассказали, какие автобусы останутся без кондиционеров летом 2023 года.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествие#Нарушения перевозчика#Нет кондиционера#Общественный транспорт#Илья Протвинов
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