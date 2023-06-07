У крыльца здания полиции на Сержантова в Ростове стали продавать украшения и носки

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Несмотря на то, что Администрация Ростова объявила, что нелегальный базар убран, на следующий день он снова появился. Как пишут ростовчане, на нем даже расширился ассортимент.
«Это смешно. Власти отчитались, что рынок убрали, а уже вечером он снова был. Действительно катастрофа для местных жителей: грязь, заезжающие на тротуар машины, прогнившие фрукты. Огромную нелегальную парковку у кинотеатра Юбилейный — ГИБДД даже не пыталась убрать. Просто пройдитесь и ужаснитесь. И всё это на пешеходной улице. Мы не против торговцев, пусть торгуют законно в обустроенном для этом месте», — пишут возмущенные горожане в редакцию RostovGazeta.
Население района также волнует тот факт, что незаконный базар у здания полиции на Сельмаше действует после скандала. Тогда под следствие за крышевание нелегальной торговли попали многие высокопоставленные ростовские сотрудники МВД. Также в примерно 100 метрах от проблемной улицы находится Администрация Первомайского района.
«Когда мы услышали, что полицейский ловят за нелегальную торговлю, то обрадовались, что рынок уберут. Он действительно не работал после новости о задержаниях полицейских несколько дней. Но потом опять все началось. У нас тут филиал Центрального рынка. Если будете проходить — посмотрите сами. И убедитесь, как Администрация его убрала и как тут можно спокойно жить», — возмущаются местные жители.
Также жители близлежащих к торговле домов жалуются, что чиновники и правоохранительные органы не реагируют на их обращения:
«Жители ул. Сержантова устали от несанкционированной торговли! Шум, грязь, продукты без проверки, машины на пешеходном зоне, мусор во дворах, за вывоз которого платят жители, туалет, устраиваемый торговцами во дворе. Сколько можно терпеть! Бесконечные жалобы во все инстанции — одни отписки-торговля ликвидирована, протоколы выписаны и все! Уверена, что ни один штраф не оплачен!», — пишет в комментариях в нашем Telegram-канале подписчица Ольга.
Редакция RostovGazeta и дальше будет ежедневно следить за ситуацией с незаконной парковкой и нелегальным рынком напротив здания полиции на улице Сержантова в Ростове.
Ранее мы писали, что известный российский актер Сергей Жигунов ужаснулся тому, во что ростовские власти превратили улицу Сержантова, на которой он вырос.
Аркадий Ким