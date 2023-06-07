У крыльца здания полиции на Сержантова в Ростове стали продавать украшения и носки

«Когда мы услышали, что полицейский ловят за нелегальную торговлю, то обрадовались, что рынок уберут. Он действительно не работал после новости о задержаниях полицейских несколько дней. Но потом опять все началось. У нас тут филиал Центрального рынка. Если будете проходить — посмотрите сами. И убедитесь, как Администрация его убрала и как тут можно спокойно жить», — возмущаются местные жители.