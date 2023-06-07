Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
161.ру пишет, что во время дождя из песка показалась мина, которая может быть снарядом времен Гражданской войны. Очевидцы рассказали изданию, что это уже девятая мина 1920-х годов, которую за последнее время нашли на территории хутора.
«Во время дождей дорогу смывает, после чего привозят с какого-то карьера землю и трамбуют тут. И вот дождями этот снаряд и вымыло оттуда», — рассказал очевидец.
Отмечается, что опасную зону оцепили и сейчас здесь работают специалисты.
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