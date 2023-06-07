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Улицу оцепили в донском хуторе из-за найденной мины

7 июня 2023, 13:03
Фото: mchs.gov.ru
Улицу оцепили в донском хуторе из-за найденной мины
В хуторе Большой Лог Ростовской области оцепили одну из улиц из-за обнаруженной мины, сообщают СМИ.

161.ру пишет, что во время дождя из песка показалась мина, которая может быть снарядом времен Гражданской войны. Очевидцы рассказали изданию, что это уже девятая мина 1920-х годов, которую за последнее время нашли на территории хутора.

«Во время дождей дорогу смывает, после чего привозят с какого-то карьера землю и трамбуют тут. И вот дождями этот снаряд и вымыло оттуда», — рассказал очевидец.

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Отмечается, что опасную зону оцепили и сейчас здесь работают специалисты.

Ранее жителям в Ростовской области пообещали 10 тысяч рублей за каждый сданный гранатомет.

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