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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать адской жары в Ростовской области

7 июня 2023, 12:24
Фото: Ed Yourdon/cc by sa 2.0/flickr.com
В Гидрометцентре рассказали, когда ждать адской жары в Ростовской области
В Ростовской области пик жары этим летом придется на август, сообщили в Гидрометцентре.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Ростовской области этим летом. В июне средняя температура воздуха в регионе составит +22 градуса. Количество осадков в первый месяц лета также останется в пределах нормы и не превысит 60 миллиметров.

В июле аномальной жары или ливней ждать не стоит. Средняя температура воздуха в Ростовской области повысится до +24 градусов. Осадки составят не более 50 миллиметров.

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Однако уже в августе жителям региона стоит подготовиться к аномальной жаре. Температура воздуха будет гораздо выше нормы. К жаркой погоде стоит прибывать еще и отсутствие дождей. Количество осадков едва превысит 40 миллиметров.

Ранее синоптик Елена Назарова предупредила о скачках у температуры до +33 градусов в Ростовской области.

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