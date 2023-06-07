Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Ростовской области этим летом. В июне средняя температура воздуха в регионе составит +22 градуса. Количество осадков в первый месяц лета также останется в пределах нормы и не превысит 60 миллиметров.
В июле аномальной жары или ливней ждать не стоит. Средняя температура воздуха в Ростовской области повысится до +24 градусов. Осадки составят не более 50 миллиметров.
Однако уже в августе жителям региона стоит подготовиться к аномальной жаре. Температура воздуха будет гораздо выше нормы. К жаркой погоде стоит прибывать еще и отсутствие дождей. Количество осадков едва превысит 40 миллиметров.
Ранее синоптик Елена Назарова предупредила о скачках у температуры до +33 градусов в Ростовской области.