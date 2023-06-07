Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В зоне спецоперации погиб еще один уроженец Ростовской области. Им оказался 32-летний Василий Размахаев. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.
Военнослужащий не дожил до своего 33-летия всего несколько недель. Privet-Rostov сообщает, что тело Василия уже передали родственникам.
О дате и месте прощания с бойцом, пока не известно.
Официально о гибели Размахаева Минобороны не сообщало. Информация уточняется.
Сегодня также стало известно о гибели в зоне СВО погиб 32-летний военного из Ростовской области Артема Струка.