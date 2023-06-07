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В ходе спецоперации погиб 32-летний Василий Размахаев из Ростовской области

7 июня 2023, 15:44
Фото: 1MI
В боях спецоперации погиб 32-летний уроженец Ростовской области Василий Размахаев
В боях спецоперации погиб 32-летний уроженец Ростовской области Василий Размахаев, пишут СМИ.

В зоне спецоперации погиб еще один уроженец Ростовской области. Им оказался 32-летний Василий Размахаев. Смертельное ранение он получил, выполняя боевую задачу.

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Военнослужащий не дожил до своего 33-летия всего несколько недель. Privet-Rostov сообщает, что тело Василия уже передали родственникам.

О дате и месте прощания с бойцом, пока не известно.

Официально о гибели Размахаева Минобороны не сообщало. Информация уточняется.

Сегодня также стало известно о гибели в зоне СВО погиб 32-летний военного из Ростовской области Артема Струка.

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