В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве парня из Ростова-на-Дону

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские задержали его на территории Республики Ингушетия и доставили в Ростовскую область для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «КП-Ростов-на-Дону».