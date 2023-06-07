В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве парня из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
По версии следствия, между 31-летним мужчиной и погибшим возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес удар молодому человеку ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские задержали его на территории Республики Ингушетия и доставили в Ростовскую область для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Родные и друзья убитого парня рассказали о его прошлой службе в Донском спасательном центре и работе тренером по боксу после армии. Парень активно занимался греблей и принимал участие в областных и всероссийских соревнованиях.