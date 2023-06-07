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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 12:09

В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве парня из Ростова-на-Дону

7 июня 2023, 11:40
В Ростове-на-Дону продолжается расследование убийства 20-летнего молодого человека, которое произошло на улице Мечника 24 мая. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, между 31-летним мужчиной и погибшим возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанес удар молодому человеку ножом и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские задержали его на территории Республики Ингушетия и доставили в Ростовскую область для проведения дальнейших следственных действий. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Родные и друзья убитого парня рассказали о его прошлой службе в Донском спасательном центре и работе тренером по боксу после армии. Парень активно занимался греблей и принимал участие в областных и всероссийских соревнованиях.

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