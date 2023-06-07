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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

На кисловодском озере пара краснокнижных лебедей вывела потомство

7 июня 2023, 15:07
На озере Новом в Кисловодске пара редких лебедей, заключенных в Красную книгу, построила гнездо и вывела потомство. По словам главы города Евгения Моисеева, местные жители ухаживали за птицами, кормили и оберегали их.

Выбор места для выведения птенцов и обитания для этой привередливой птицы падает на водоемы с чистой средой и окружающей территорией, сообщило издание nation-news.ru со ссылкой на «АТВмедиа».

Жители города наблюдают за лебедями и радуются тому, что здесь обосновались эти редкие и красивые птицы. Они стали символом любви и чистоты для городских жителей. Сейчас трое птенцов уже осваивают навыки плавания в тесном кругу своей большой семьи.

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