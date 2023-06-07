На кисловодском озере пара краснокнижных лебедей вывела потомство

Жители города наблюдают за лебедями и радуются тому, что здесь обосновались эти редкие и красивые птицы. Они стали символом любви и чистоты для городских жителей. Сейчас трое птенцов уже осваивают навыки плавания в тесном кругу своей большой семьи.