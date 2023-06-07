На кисловодском озере пара краснокнижных лебедей вывела потомство

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Выбор места для выведения птенцов и обитания для этой привередливой птицы падает на водоемы с чистой средой и окружающей территорией, сообщило издание nation-news.ru со ссылкой на «АТВмедиа».
Жители города наблюдают за лебедями и радуются тому, что здесь обосновались эти редкие и красивые птицы. Они стали символом любви и чистоты для городских жителей. Сейчас трое птенцов уже осваивают навыки плавания в тесном кругу своей большой семьи.