В Ростове борец с автохамами разбил чужой Mercedes-Benz стулом и кирпичом

В Ростове участковые установили личность мужчины, который умышленно разбил Mercedes-Benz соседки. Ростовчанка рассказала, что ее автомобилю нанесли повреждения на общую сумму в 450 тысяч рублей. Она оставила машину рядом с домом, когда ей позвонила знакомая и рассказала, что сосед бросает в автомобиль тяжелые предметы.