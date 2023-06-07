В Ростове борец с автохамами разбил чужой Mercedes-Benz стулом и кирпичом

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В Ростове участковые установили личность мужчины, который умышленно разбил Mercedes-Benz соседки. Ростовчанка рассказала, что ее автомобилю нанесли повреждения на общую сумму в 450 тысяч рублей. Она оставила машину рядом с домом, когда ей позвонила знакомая и рассказала, что сосед бросает в автомобиль тяжелые предметы.
Виновником происшествия оказался 38-летний ростовчанин, который оказался недоволен, что соседка паркует дорогую иномарку перед подъездом. Мужчина вспылил и в «воспитательных целях» решил разбить автомобиль нарушительницы кирпичом и стулом, которые кидал в машину, разбив стекла и повредив кузов.
Сейчас борец с автохамами задержан и стал фигурантом дела об умышленной порче чужого имущества, он находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Ростове соседи устроили поножовщину на лестничной клетке.