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В Ростове борец с автохамами разбил чужой Mercedes-Benz стулом и кирпичом

7 июня 2023, 09:51
Фото: 61.мвд.рф
В Ростове борец с автохамами разбил чужой Mercedes-Benz стулом и кирпичом
В Ростове защитник правил парковки попал под подписку о невыезде, в сердцах разбив чужой Mercedes-Benz стулом и кирпичом, подробностями поделились в пресс-службе МВД по Ростовской области.

В Ростове участковые установили личность мужчины, который умышленно разбил Mercedes-Benz соседки. Ростовчанка рассказала, что ее автомобилю нанесли повреждения на общую сумму в 450 тысяч рублей. Она оставила машину рядом с домом, когда ей позвонила знакомая и рассказала, что сосед бросает в автомобиль тяжелые предметы.

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Виновником происшествия оказался 38-летний ростовчанин, который оказался недоволен, что соседка паркует дорогую иномарку перед подъездом. Мужчина вспылил и в «воспитательных целях» решил разбить автомобиль нарушительницы кирпичом и стулом, которые кидал в машину, разбив стекла и повредив кузов.

Сейчас борец с автохамами задержан и стал фигурантом дела об умышленной порче чужого имущества, он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Ростове соседи устроили поножовщину на лестничной клетке.

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