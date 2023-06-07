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В Ростове хотят изъять землю дилера Lada в Октябрьском районе

7 июня 2023, 09:35
Фото: Arnar Ram 2/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В Ростове хотят изъять землю дилера Lada в Октябрьском районе
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону обратился в суд с требованием изъять земельный участок, говорится в материалах арбитражного суда.

Иск был передан к Александру Пяткову и Маркару Хаймахяну, суд его принял к производству. Заседание по делу пройдут 27 июня.

«Коммерсантъ» выяснил, что департамент хочет изъять земельный участок под автосалоном Lada на улице Таганрогской. Он считает, что здание построили самовольно.

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«Участок принадлежит бизнесменам Маркару Хаймахяну и Александру Пяткову, которые содержат там автосалон „Авто-ревю“», — сказано в сообщении.

Отмечается, что здание площадью 747 квадратных метров было построено в 2007 году.

Ранее стало известно, что власти Ростовской области реквизируют еще 13 участков земли на границе с ДНР.

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