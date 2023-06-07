Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Иск был передан к Александру Пяткову и Маркару Хаймахяну, суд его принял к производству. Заседание по делу пройдут 27 июня.
«Коммерсантъ» выяснил, что департамент хочет изъять земельный участок под автосалоном Lada на улице Таганрогской. Он считает, что здание построили самовольно.
«Участок принадлежит бизнесменам Маркару Хаймахяну и Александру Пяткову, которые содержат там автосалон „Авто-ревю“», — сказано в сообщении.
Отмечается, что здание площадью 747 квадратных метров было построено в 2007 году.
Ранее стало известно, что власти Ростовской области реквизируют еще 13 участков земли на границе с ДНР.