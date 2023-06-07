В Ростове ищут пьяного водителя, который сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Telegram-канал «Это Ростов!» опубликовал обращение мотоциклиста, который пострадал в ДТП на проспекте Шолохова, 117.
Мотоциклист рассказал о том, что авария произошла в субботу, 3 июня, около 10.55 мск. По его словам, водитель седана Chevrolet Lacetti выехал с улицы Селиванова и поехал по встречной полосе по Шолохова, наехав на водителя мотоцикла, и после скрылся с места ДТП.
«Очевидцы его остановили, водитель подошёл ко мне, признался, что пил, и предложил закрыть вопрос без сотрудников ГИБДД. Но когда сумма его не устроила, он скрылся с места ДТП», — рассказал автор сообщения, добавив, что не смог обменяться контактами с очевидцами ДТП, поскольку потерял сознание в машине скорой помощи.
Сейчас пострадавшая сторона ищет очевидцев аварии и обладателей любой информации о произошедшем.
Обращаем внимания, что информация о ДТП пока не получила подтверждения от ГИБДД, данные уточняются.
Ранее в Ростове виновник массового ДТП скрылся с места аварии.