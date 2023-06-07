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В Ростове ищут пьяного водителя, который сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП

7 июня 2023, 08:48
Фото: ТГ канал etorostov
В Ростове ищут водителя, который сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП
В Ростове пострадавший в ДТП мотоциклист ищет водителя, сбежавшего с места аварии, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Это Ростов!» опубликовал обращение мотоциклиста, который пострадал в ДТП на проспекте Шолохова, 117.

Мотоциклист рассказал о том, что авария произошла в субботу, 3 июня, около 10.55 мск. По его словам, водитель седана Chevrolet Lacetti выехал с улицы Селиванова и поехал по встречной полосе по Шолохова, наехав на водителя мотоцикла, и после скрылся с места ДТП.

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«Очевидцы его остановили, водитель подошёл ко мне, признался, что пил, и предложил закрыть вопрос без сотрудников ГИБДД. Но когда сумма его не устроила, он скрылся с места ДТП», — рассказал автор сообщения, добавив, что не смог обменяться контактами с очевидцами ДТП, поскольку потерял сознание в машине скорой помощи.

Сейчас пострадавшая сторона ищет очевидцев аварии и обладателей любой информации о произошедшем.

Обращаем внимания, что информация о ДТП пока не получила подтверждения от ГИБДД, данные уточняются.

Ранее в Ростове виновник массового ДТП скрылся с места аварии.

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