В Ростове ищут пьяного водителя, который сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП

Мотоциклист рассказал о том, что авария произошла в субботу, 3 июня, около 10.55 мск. По его словам, водитель седана Chevrolet Lacetti выехал с улицы Селиванова и поехал по встречной полосе по Шолохова, наехав на водителя мотоцикла, и после скрылся с места ДТП.