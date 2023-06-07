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В Ростове клиника «Сигмамед» захватывает парковки жильцов в центре города

7 июня 2023, 10:47
Фото: жители дома на Тельмана / rostovgazeta.ru
В Ростове клиника «Сигмамед» захватывает парковки жильцов в центре города
В редакцию RostovGazeta обратились жильцы дома на Тельмана, 110 в Ростове. Люди возмущены тем, что расположенная рядом клиника «Сигмамед» устанавливает ограничители, не давая местным жителям парковать свои машины.

Жители дома на Тельмана, 110 в Ростове рассказывают, что с началом работы клиники «Сигмамед», которая расположилась рядом, дом остался без парковочных мест.

«А дом у нас 24-этажный, в нем четыре подъезда. Представляете, какая огромная у нас плотность жильцов? Все остались без парковочных мест. Как только освобождается место для парковки машины, медцентр ставит ограничитель. Заканчивают работу они в шесть вечера, уезжают домой, и тоже оставляют ограничители. А нам куда девать машины?» — возмущаются жильцы.

Люди разъясняют, что началось это на прошлой неделе. Помимо ограничителей возле дома установлены знаки об эвакуации автомобилей. Искать платные парковки здесь, в центре города, нереально. Да и многих не устраивает такой расклад событий.

Пока люди вынуждены оставлять машины где придется. Одни, на свой страх и риск, ставят на места для инвалидов. Другие — на дороге.Пока люди вынуждены оставлять машины где придется. Одни, на свой страх и риск, ставят на места для инвалидов. Другие — на дороге.
Пока люди вынуждены оставлять машины где придется. Одни, на свой страх и риск, ставят на места для инвалидов. Другие — на дороге.
Фото: жители дома на Тельмана / rostovgazeta.ru
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«Нам объяснили, что земля находится у них в аренде. Но интересно, как им дали землю в аренду в центре города, где стоит жилой дом?» — недоумевают жители дома.

Пока люди вынуждены оставлять машины где придется. Одни, на свой страх и риск, ставят на места для инвалидов. Другие — на дороге.

«Но все в ужасе и никто не знает как дальше жить», — подчеркивает жительница дома Ирина [имя изменено по ее просьбе].

Помимо ограничителей возле дома установлены знаки об эвакуации автомобилей.Помимо ограничителей возле дома установлены знаки об эвакуации автомобилей.
Помимо ограничителей возле дома установлены знаки об эвакуации автомобилей.
Фото: жители дома на Тельмана / rostovgazeta.ru

В «Сигмамеде» корреспонденту RostovGazeta сообщили, что паковочные места перед фасадом — это территория клиники.

«Наша земля находится в аренде у администрации Кировского района. Мы за это платим. Поэтому и облагораживали стоянку за свой счет. Мы заняли шесть парковочных мест, поставили ограничители, а три благородно оставили. Плюс оставили два места для инвалидов и два вдоль дома. А вход во двор жителей дома — дальше. У них же отдельное здание», — сообщили в клинике.

В администрации Кировского района корреспонденту RostovGazeta не смогли прокомментировать ситуацию. В приемной сообщили номер телефона «зама по благоустройству», который все разъяснит. Но по названному номеру никто не снимал трубку.

Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за похожей ситуации с жителей дома на Тракторной, 48 требовали оплату 50 рублей для того, чтобы люди могли проехать домой. Тогда, на единственной к дому дороге, частный предприниматель установил шлагбаум.

По 50 руб приходится платить жителям Тракторной в Ростове, чтобы попасть домой
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