«Наша земля находится в аренде у администрации Кировского района. Мы за это платим. Поэтому и облагораживали стоянку за свой счет. Мы заняли шесть парковочных мест, поставили ограничители, а три благородно оставили. Плюс оставили два места для инвалидов и два вдоль дома. А вход во двор жителей дома — дальше. У них же отдельное здание», — сообщили в клинике.