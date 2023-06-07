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В Ростове после гибели женщины на Гребном канале отказались от разборных трибун

7 июня 2023, 10:52
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове после гибели женщины на Гребном канале перестали использовать трибуны
В Ростове после гибели женщины и травмирования десятков взрослых и детей решили отказаться от использования разборных трибун, об этом рассказали донские СМИ.

Напомним, в конце мая на левом берегу Дона в Ростове произошла трагедия. Под порывами ветра обрушилась разборная трибуна со взрослыми и детьми, которые находились на стадионе из-за детского футбольного матча. Конструкция погребла под собой 36 человек и убила одну из присутствовших зрительниц.

Портал 161.py отправил запрос в Минспорта Ростовской области и выяснил, что власти решили отказаться от использования разборных мобильных трибун после трагедии на Гребном канале.

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Однако уточняется, что это временная мера — трибуны запрещены к эксплуатации до получения результатов проверки их безопасности.

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