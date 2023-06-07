В Ростове после гибели женщины на Гребном канале отказались от разборных трибун

Напомним, в конце мая на левом берегу Дона в Ростове произошла трагедия. Под порывами ветра обрушилась разборная трибуна со взрослыми и детьми, которые находились на стадионе из-за детского футбольного матча. Конструкция погребла под собой 36 человек и убила одну из присутствовших зрительниц.