Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Портал «Интерфакс-Юг» со ссылкой на руководителя Ростовстата Марину Самойлову рассказал, что разница в почасовой оплате труда мужчин и женщин практически не меняется в течение последних шести лет, благодаря чему сохраняются серьезные различия в оплате одного и того же вида деятельности мужчинам и женщинам.
Марина Самойлова рассказала, что в настоящий момент численность работников женского пола на разных предприятиях составляет 56,2% от трудоустроенного населения. При этом женщины получают на 26% меньше своих коллег по профессиональной деятельности.
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