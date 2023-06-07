Портал «Интерфакс-Юг» со ссылкой на руководителя Ростовстата Марину Самойлову рассказал, что разница в почасовой оплате труда мужчин и женщин практически не меняется в течение последних шести лет, благодаря чему сохраняются серьезные различия в оплате одного и того же вида деятельности мужчинам и женщинам.