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В Ростовской области разрыв между зарплатами мужчин и женщин составил 26%

7 июня 2023, 09:51
Фото: Marco Verch/cc by sa/flickr.com
В Ростовской области разрыв между зарплатами мужчин и женщин составил 26%
В Ростовской области мужской труд оценивают на 26% дороже женского, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Интерфакс-Юг» со ссылкой на руководителя Ростовстата Марину Самойлову рассказал, что разница в почасовой оплате труда мужчин и женщин практически не меняется в течение последних шести лет, благодаря чему сохраняются серьезные различия в оплате одного и того же вида деятельности мужчинам и женщинам.

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Марина Самойлова рассказала, что в настоящий момент численность работников женского пола на разных предприятиях составляет 56,2% от трудоустроенного населения. При этом женщины получают на 26% меньше своих коллег по профессиональной деятельности.

Ранее стало известно, сколько получают ректоры донских вузов.

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