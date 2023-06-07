В Ростовской области в 2022 году заболеваемость туберкулезом выросла на 23,6%

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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В надзорном органе отметили, что в 2022 году был зафиксирован рост заболеваемости туберкулезом в 44 субъектах РФ. При этом Ростовская область вошла в топ-5 лидеров среди регионов России, в которых зафиксировали наибольший прирост заболеваемости туберкулезом в активной (заразной) форме. Если говорить о цифрах, то количество случаев заражения таким типом туберкулеза превзошло другие регионы в разы. Всего за прошлый год выявили 1089 подобных случаев, что на 23,6% больше, чем регистрировали в 2021 году.
В Роспотребнадзоре уточняют, что в прошлом году на 100 тысяч жителей страны приходилось 31,1 случаев туберкулеза. Всего по стране выявили 45,37 тысячи больных.
Профессор-иммунолог Центрального научно-исследовательского института туберкулеза РАМН Александр Апт утверждает, что текущий уровень заболеваемости может быть последствием эпидемии коронавируса, когда силы врачей бросили на лечение ковида, в течение двух лет игнорируя другие болезни. Это привело к тому, что рост заболеваемости туберкулезом начали фиксировать впервые за четверть века по всему миру.
Ранее детский омбудсмен заявила, что у детей Ростовской области стали хуже диагнострировать туберкулеза.