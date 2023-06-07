В Ростовской области в 2022 году заболеваемость туберкулезом выросла на 23,6%

В надзорном органе отметили, что в 2022 году был зафиксирован рост заболеваемости туберкулезом в 44 субъектах РФ. При этом Ростовская область вошла в топ-5 лидеров среди регионов России, в которых зафиксировали наибольший прирост заболеваемости туберкулезом в активной (заразной) форме. Если говорить о цифрах, то количество случаев заражения таким типом туберкулеза превзошло другие регионы в разы. Всего за прошлый год выявили 1089 подобных случаев, что на 23,6% больше, чем регистрировали в 2021 году.