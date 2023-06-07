В Ростовской области в пруду нашли останки пенсионерки, пропавшей без вести в мае

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Портал Rоstоv.ru рассказал, что на днях удалось найти останки пенсионерки Ольги Рудой, пропавшей без вести 20 мая. Больше двух недель о местонахождении женщины было ничего не известно, а ее поисками занимались правоохранители и волонтеры.
Ее тело нашли в пруду неподалеку от места проживания женщины. Источник уточняет, что смерть пенсионерки не произошла в результате преступной деятельности в отношении дончанки. Обстоятельства ее гибели будут уточняться сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее в Ростовской области нашли труп мужчины с татуировками в виде мака и бумажного самолета.