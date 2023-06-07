В Ростовской области в пруду нашли останки пенсионерки, пропавшей без вести в мае

Портал Rоstоv.ru рассказал, что на днях удалось найти останки пенсионерки Ольги Рудой, пропавшей без вести 20 мая. Больше двух недель о местонахождении женщины было ничего не известно, а ее поисками занимались правоохранители и волонтеры.