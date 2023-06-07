rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Изображение материала

В Ростовской области в пруду нашли останки пенсионерки, пропавшей без вести в мае

7 июня 2023, 06:02
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в пруду нашли останки пенсионерки, пропавшей без вести в мае
В Ростовской области нашли мертвой пожилую женщину из поселка Матвеев-Курган, пропавшую без вести 20 мая, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Rоstоv.ru рассказал, что на днях удалось найти останки пенсионерки Ольги Рудой, пропавшей без вести 20 мая. Больше двух недель о местонахождении женщины было ничего не известно, а ее поисками занимались правоохранители и волонтеры.

Певец Шура рассказал, куда пропала ростовчанка Ирина Аллегрова
Узнать подробнее

Ее тело нашли в пруду неподалеку от места проживания женщины. Источник уточняет, что смерть пенсионерки не произошла в результате преступной деятельности в отношении дончанки. Обстоятельства ее гибели будут уточняться сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Ростовской области нашли труп мужчины с татуировками в виде мака и бумажного самолета.

Читайте также:
Полиция Ингушетии нашла мужчину, который зарезал ростовчанина из-за девушки 24 маяВ Ростовской области в лесу нашли мумифицированный труп мужчины с тату самолетаПропавшую двухлетнюю девочку нашли на берегу реки в Кемеровской области
#Надежда Пустяк#Происшествие#Гибель человека#Поиск людей#Пропажа человека в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Матвеев Курган#Матвеево-Курганский район
Подпишитесь
Проверки пивного бизнеса могут начаться в Ростовской области из-за гибели людей
Сегодня, 05:55
Ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком
Сегодня, 07:09
Бастрыкину доложат про расследование дела о нападении на полицейского в Морозовске
Сегодня, 05:05
Еще одну плотину построят в Ростовской области на Соколовском водохранилище
Сегодня, 06:42
Ростовчане пожаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области
Вчера, 15:49
Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, отправленными на СВО
Сегодня, 07:07