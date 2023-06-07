В Ростовской области водитель «Лады» отправил в больницу двух девочек

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Во вторник, 6 июня, в 14.00 мск на улице Первомайской, 36 в селе Дубовском в Ростовской области произошла авария с участием двух несовершеннолетних пешеходов.
По предварительной информации, 33-летний водитель «Лада-212140» не уступил городу и сбил двух девочек, которые переходили проезжую часть по «зебре».
В результате ДТП местным жительницам пяти и 14 лет потребовалась разовая помощь врачей, девочек доставили в больницу. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Водителей же призывают строго соблюдать ПДД и помнить о необходимости сбрасывать скорость перед пешеходным переходом.
Ранее в Ростове начали поиски водителя, который сбил мотоциклиста и уехал с места аварии.