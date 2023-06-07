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В Ростовской области водитель «Лады» отправил в больницу двух девочек

7 июня 2023, 11:31
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области водитель «Лады» отправил в больницу двух девочек
В Ростовской области под колесами «Лады» оказались пятилетняя девочка и подросток 14 лет, подробностями поделились в пресс-службе донского УГИБДД.

Во вторник, 6 июня, в 14.00 мск на улице Первомайской, 36 в селе Дубовском в Ростовской области произошла авария с участием двух несовершеннолетних пешеходов.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Лада-212140» не уступил городу и сбил двух девочек, которые переходили проезжую часть по «зебре».

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В результате ДТП местным жительницам пяти и 14 лет потребовалась разовая помощь врачей, девочек доставили в больницу. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Водителей же призывают строго соблюдать ПДД и помнить о необходимости сбрасывать скорость перед пешеходным переходом.

Ранее в Ростове начали поиски водителя, который сбил мотоциклиста и уехал с места аварии.

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