Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Днем 7 июня несанкционированная подмена трансляции произошла на одной из ростовских радиостанций. Инцидент подтвердили в правительстве региона.
Взлом произошел примерно в 13.00 и продлился всего несколько секунд. Ситуацию быстро исправили сотрудники радиостанции. Они пресекли стороннее вмешательство и прекратили вещание станции.
Известно, что аналогичный инцидент произошел сегодня в соседнем Краснодарском крае. Атакованы были радиостанции в Сочи, Джубге и Темрюке. Там прозвучало фейковое сообщение.
СМИ сообщили об инициативе проверить производителей алкогольных напитков в России, в том числе в Ростовской области. С соответствующим предложением к правительству и Генпрокуратуре выступили депутаты.
Они обратили внимание, что большинство производителей алкоголя работают с нарушениями. Поэтапность внедрения маркировки также привела к неполному контролю всех участников рынка. В отношении производителей предлагают ввести более жесткие меры.
Внесению инициативы поспособствовала массовая гибель людей после отравления напитком «Мистер Сидр».
В администрации Ростова рассказали об очередной проверке общественного транспорта. На этот раз власти проинспектировали троллейбусы перевозчика «РТК».
Компания обслуживает маршруты № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, 17а, 22. Чиновники заявили, что в ходе проверки не обнаружили в транспорте работающие кондиционеры.
«РТК» дали 10 дней на устранение нарушения. После этого власти нагрянут с повторной проверкой. Компанию также попросили усилить контроль для избежания подобных недочетов.