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Published Сегодня, 16:11

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В Ростовской области взломали радио, а в троллейбусах недосчитались кондиционеров

7 июня 2023, 16:11
Фото: tamim arafat/unsplash
В Ростовской области проверяют производителей пива и перевозчиков и взламывают радио
После массового отравления россиян сидром производителей пива решили проверить в Ростовской области, тем временем власти Ростова проинспектировали троллейбусы на наличие кондиционеров, а радиостанцию в регионе попытались взломать.

Взлом радио

Днем 7 июня несанкционированная подмена трансляции произошла на одной из ростовских радиостанций. Инцидент подтвердили в правительстве региона.

Взлом произошел примерно в 13.00 и продлился всего несколько секунд. Ситуацию быстро исправили сотрудники радиостанции. Они пресекли стороннее вмешательство и прекратили вещание станции.

Известно, что аналогичный инцидент произошел сегодня в соседнем Краснодарском крае. Атакованы были радиостанции в Сочи, Джубге и Темрюке. Там прозвучало фейковое сообщение.

Эфир радиостанции взломали в Ростове-на-Дону днем 7 июня
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Проверки пивного бизнеса

СМИ сообщили об инициативе проверить производителей алкогольных напитков в России, в том числе в Ростовской области. С соответствующим предложением к правительству и Генпрокуратуре выступили депутаты.

Они обратили внимание, что большинство производителей алкоголя работают с нарушениями. Поэтапность внедрения маркировки также привела к неполному контролю всех участников рынка. В отношении производителей предлагают ввести более жесткие меры.

Внесению инициативы поспособствовала массовая гибель людей после отравления напитком «Мистер Сидр».

Проверки пивного бизнесаПроверки пивного бизнеса
Проверки пивного бизнеса
Фото: Thanh Serious/unsplash
Проверки пивного бизнеса могут начаться в Ростовской области из-за гибели людей
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Десять дней на кондиционеры

В администрации Ростова рассказали об очередной проверке общественного транспорта. На этот раз власти проинспектировали троллейбусы перевозчика «РТК».

Компания обслуживает маршруты № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 17, 17а, 22. Чиновники заявили, что в ходе проверки не обнаружили в транспорте работающие кондиционеры.

«РТК» дали 10 дней на устранение нарушения. После этого власти нагрянут с повторной проверкой. Компанию также попросили усилить контроль для избежания подобных недочетов.

Десять дней на кондиционерыДесять дней на кондиционеры
Десять дней на кондиционеры
Фото: Администрация Ростова
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#Взлом радио в Ростове#Транспорт#Пивной бизнес#Общество#Новости#Общественный транспорт в Ростове#Хакерская атака#Производители алкоголя
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