В Сергиевом Посаде женщина едва не погибла о татуажа бровей

Пациентку доставила бригада скорой помощи. Она жаловалась на зуд в области бровей и сильный отёк. Женщина рассказала, что за день до этого сделала татуаж бровей. Сначала она терпела, но когда отёк перешёл в область переносицы, вызвала скорую. Врачи диагностировали глубокий отёк кожи и подкожных тканей.