В Сергиевом Посаде женщина едва не погибла о татуажа бровей

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В беседе с журналистом NEWS.ru завотделением сообщила, что у 32-летней женщины развился ангионевротический отек в острой форме. При этом её брови выглядели, как повреждённые в результате химического ожога.
Пациентку доставила бригада скорой помощи. Она жаловалась на зуд в области бровей и сильный отёк. Женщина рассказала, что за день до этого сделала татуаж бровей. Сначала она терпела, но когда отёк перешёл в область переносицы, вызвала скорую. Врачи диагностировали глубокий отёк кожи и подкожных тканей.
Козлова отметила, что реакция была спровоцирована пигментом, применённым в качестве краски при татуаже. Аналогичные последствия могут быть после попадания в организм ядов, лекарственных препаратов и различных аллергенов. Также врач подчеркнула, что женщина могла погибнуть, если бы у неё развился отёк дыхательных путей.
Пострадавшая два дня проходила антигистаминную терапию и детоксикацию. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше и находится на амбулаторном лечении.