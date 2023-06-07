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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В Сергиевом Посаде женщина едва не погибла о татуажа бровей

7 июня 2023, 10:50
Заведующая терапевтическим отделением № 2 Сергиево-Посадской больницы Марина Козлова рассказала, что врачи спасли женщину от смерти после процедуры татуажа бровей.

В беседе с журналистом NEWS.ru завотделением сообщила, что у 32-летней женщины развился ангионевротический отек в острой форме. При этом её брови выглядели, как повреждённые в результате химического ожога.

Пациентку доставила бригада скорой помощи. Она жаловалась на зуд в области бровей и сильный отёк. Женщина рассказала, что за день до этого сделала татуаж бровей. Сначала она терпела, но когда отёк перешёл в область переносицы, вызвала скорую. Врачи диагностировали глубокий отёк кожи и подкожных тканей.

Козлова отметила, что реакция была спровоцирована пигментом, применённым в качестве краски при татуаже. Аналогичные последствия могут быть после попадания в организм ядов, лекарственных препаратов и различных аллергенов. Также врач подчеркнула, что женщина могла погибнуть, если бы у неё развился отёк дыхательных путей.

Пострадавшая два дня проходила антигистаминную терапию и детоксикацию. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше и находится на амбулаторном лечении.

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