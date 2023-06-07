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В Таганроге уволился замглавы по транспорту после четырех месяцев работы

7 июня 2023, 15:45
Фото: 1mi
В Таганроге ушел со своего поста замглавы администрации города по вопросам транспорта Василий Остряков, сообщили в мэрии.

В администрации рассказали «РБК», что в этой должности он пробыл менее пяти месяцев. Уволился он по собственному желанию, но причина не раскрывается.

Известно, что ранее он получил опыт работы директором на предприятии «Горэлектротранс» в Санкт-Петербурге. Оно занимается пассажирскими перевозками.

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До этого в Каменске-Шахтинском призвали уволить сити-менеджера из-за опасной воды из-под крана.

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