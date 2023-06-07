Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В администрации рассказали «РБК», что в этой должности он пробыл менее пяти месяцев. Уволился он по собственному желанию, но причина не раскрывается.
Известно, что ранее он получил опыт работы директором на предприятии «Горэлектротранс» в Санкт-Петербурге. Оно занимается пассажирскими перевозками.
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До этого в Каменске-Шахтинском призвали уволить сити-менеджера из-за опасной воды из-под крана.