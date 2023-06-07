rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:19

Published Сегодня, 19:19

Modified Сегодня, 19:23

Updated Сегодня, 19:23

В Воронежской области вынесли приговор убийце семьи из трёх человек

7 июня 2023, 19:19
По сообщению прокуратуры Воронежской области, присяжные заседатели признали Виктора Мирского виновным в убийстве троих человек и нападении на полицейских.

Окончательное решение по делу подсудимого вынесет суд, однако ему грозит пожизненное лишение свободы за содеянное. Об этом пишет 360tv.ru.

Виктору Мирскому предъявлены обвинения по пяти статьям, включая «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ему было вменено убийство женщины, ее сына и внука в Волчанском селе Воронежской области. Мужчина пошёл на убийство из-за несогласия по бытовым вопросам. В тот же день ранее он подорвал дверь отделения полиции.

Подпишитесь
В Ростовской области взломали радио, а в троллейбусах недосчитались кондиционеров
Сегодня, 16:11
Репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм
Сегодня, 15:56
Вассерман рассказал, сможет ли облако от аммиакопровода достичь Ростовской области
Сегодня, 16:36
Отключение горячей воды на Западном в Ростове затянется еще на неделю
Сегодня, 14:10
Общественник пожаловался на множество сухих деревьев, угрожающих жизни ростовчан
Сегодня, 13:59
Политолог Абросимов рассказал, как могли сбить беспилотник в Таганроге
Сегодня, 13:57