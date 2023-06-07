В Воронежской области вынесли приговор убийце семьи из трёх человек

Posted Сегодня, 19:19
Published Сегодня, 19:19
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Окончательное решение по делу подсудимого вынесет суд, однако ему грозит пожизненное лишение свободы за содеянное. Об этом пишет 360tv.ru.
Виктору Мирскому предъявлены обвинения по пяти статьям, включая «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
Ему было вменено убийство женщины, ее сына и внука в Волчанском селе Воронежской области. Мужчина пошёл на убийство из-за несогласия по бытовым вопросам. В тот же день ранее он подорвал дверь отделения полиции.