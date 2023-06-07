В Зимнем дворце в Санкт-Петербурге будет создан пункт досмотра в главных воротах

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
На официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации размещен акт историко-культурной экспертизы проекта, согласно которому предусматривается возведение сборно-разборного пункта досмотра, имеющего длину 19,5 метра, ширину 12,6 метра и высоту 3,2 метра, пишут Известия.
Пункт досмотра будет занимать центральный проход арки и будет оборудован помещением для металлоискателей и просвечивающих рамок, а также помещением для углубленного досмотра и поста охраны. Заказчиком данного проекта выступает Государственный Эрмитаж.