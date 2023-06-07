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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Зимнем дворце в Санкт-Петербурге будет создан пункт досмотра в главных воротах

7 июня 2023, 10:38
По информации, опубликованной газетой «Деловой Петербург», планируется построить пункт досмотра площадью 160 квадратных метров в арке главных ворот Зимнего дворца в Санкт-Петербурге.

На официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации размещен акт историко-культурной экспертизы проекта, согласно которому предусматривается возведение сборно-разборного пункта досмотра, имеющего длину 19,5 метра, ширину 12,6 метра и высоту 3,2 метра, пишут Известия.

Пункт досмотра будет занимать центральный проход арки и будет оборудован помещением для металлоискателей и просвечивающих рамок, а также помещением для углубленного досмотра и поста охраны. Заказчиком данного проекта выступает Государственный Эрмитаж.

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