В зоне СВО погиб 32-летний военный из Ростовской области Артем Струк

В среду, 7 июня, портал Dondау объявил о кончине жителя Ростовской области Артема Струка, который был участником спецоперации и погиб при выполнении боевой задачи на 32 году жизни. Сам мужчина был уроженцем хутора Красный Кут в Октябрьском районе. Единственное, что известно о гибели мужчины: она наступила в результате смертельного ранения.