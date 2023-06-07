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В зоне СВО погиб 32-летний военный из Ростовской области Артем Струк

7 июня 2023, 10:48
Фото: mil.ru
В зоне СВО погиб 32-летний военный из Ростовской области Артем Струк
В ходе спецоперации погиб 32-летний военный Артем Струк из Ростовской области, об этом рассказали донские СМИ.

В среду, 7 июня, портал Dondау объявил о кончине жителя Ростовской области Артема Струка, который был участником спецоперации и погиб при выполнении боевой задачи на 32 году жизни. Сам мужчина был уроженцем хутора Красный Кут в Октябрьском районе. Единственное, что известно о гибели мужчины: она наступила в результате смертельного ранения.

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Фото: Dondау

Место и время гибели дончанина остается неизвестным точно так же, как и информация о том, станет ли Струк претендентом на награду посмертно.

Информация о произошедшем не получила подтверждения со стороны МО РФ или местных органов власти, данные будут уточняться.

Ранее в Ростовской области рассказали о росте числа добровольцев, которые готовы отправиться на СВО.

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