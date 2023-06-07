Депутат напоминает, что так называемая зерновая сделка предусматривает, что, с одной стороны, Россия не препятствует вывозу зерна из Украины. А с другой, Украина, и, главное, коллективный Запад, не препятствует вывозу российского зерна и удобрений. В том числе, не препятствует и отгрузке аммиака в одесском порту Южный, где заканчивается аммиакопровод.