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Вассерман рассказал, сможет ли облако от аммиакопровода достичь Ростовской области

7 июня 2023, 16:36
Фото: https://vassermans.ru/
Анатолий Вассерман
Выброс аммиака опасен на расстоянии в пару десятков километров, не больше. Так что до Ростовской области облако аммиака точно не дойдет, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Облако аммиака

Минобороны подтвердило подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» украинской диверсионно-разведывательной группой. Первый замминистра информации ДНР показал кадры с распространяемым и поднимающимся вверх облаком аммиака.

«Аммиак достаточно ядовит. Но он значительно легче воздуха, поэтому аммиачное облако немедленно уходит вверх и опасности не представляет», — отмечает Анатолий Вассерман.

Однако собеседник добавляет, что в атмосфере аммиак окисляется. Из него может получится азот и вода — это просто компоненты воздуха. Но при определенных условиях образуются окислы азота.

У азота, по словам известного российского интеллектуала, есть несколько разных окислов. Некоторые из них, соединившись с водой, образуют достаточно агрессивные кислоты. Вследствие этой агрессивности, кислоты практически сразу с чем-нибудь связываются.

«Поэтому выброс аммиака опасен на расстоянии в пару десятков километров от места выброса и не больше. Так что до Ростовской области точно не дойдет. А тем регионам Украины, где подорван аммиакопровод — точно не поздоровится», — убежден спикер.

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Депутат напоминает, что так называемая зерновая сделка предусматривает, что, с одной стороны, Россия не препятствует вывозу зерна из Украины. А с другой, Украина, и, главное, коллективный Запад, не препятствует вывозу российского зерна и удобрений. В том числе, не препятствует и отгрузке аммиака в одесском порту Южный, где заканчивается аммиакопровод.

«Украина приняла меры, чтобы выполнение зерновой сделки оказалось технически невозможным», — отмечает Анатолий Вассерман.

Фото: rostovgazeta.ru
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Почему именно сейчас?

Депутат подчеркивает, что в последний раз зерновую сделку продлили ради победы Эрдогана на выборах президента Турции. По словам собеседника, при всех своих сложностях, Эрдоган для нас был гораздо выгоднее, чем его конкурент Кемаль Кылычдароглу.

«Ясно, что теперь зерновую сделку продлевать уже не будут. Коллективный Запад, который препятствует вывозу нашего зерна и наших удобрений путем запрета на страхование морских перевозок этих грузов, решил поставить точку в этом вопросе. Поэтому и подорвали аммиакопровод, чтобы даже чисто технически было невозможно отгружать наш аммиак», — поясняет Вассерман.

Собеседник добавляет, что сейчас в одном из южных портов России строится терминал для отгрузки аммиака и новый аммиакопровод, идущий целиком по территории России.

«Но чисто в навигационном отношении из нашего терминала будет невозможно отгружать так много, как из Одессы. Вот коллективный Запад и принимает такие меры для затруднения нашего взаимодействия с развивающимися странами», — резюмирует политик.

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