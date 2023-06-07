Женщин во власти в Ростовской области оказалось вдвое больше, чем мужчин

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Портал «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Ростовстат рассказал, что руководитель местного органа статистики Марина Самойлова заявила, что на Дону в органах местной власти преимущественно работают сотрудники женского пола.
В областных органах работают примерно 68% женского персонала, в федеральных — 71%, в муниципальных органах доля сотрудников женского пола составляет 80%.
Она также добавила, что демографические показатели практически не изменялись. В Ростовской области на одну тысячу представителей мужского пола приходится 1145 женщин, однако следует учитывать, что это показатель для всех возрастных групп. За последние годы количество мужчин по отношению к женскому полу в младших возрастных группах напротив росло, особенно в Ростове-на-Дону.
Ранее стало известно, насколько больше получают мужчины Ростовской области, чем их коллеги женского пола за ту же работу.