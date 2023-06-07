Женщин во власти в Ростовской области оказалось вдвое больше, чем мужчин

Она также добавила, что демографические показатели практически не изменялись. В Ростовской области на одну тысячу представителей мужского пола приходится 1145 женщин, однако следует учитывать, что это показатель для всех возрастных групп. За последние годы количество мужчин по отношению к женскому полу в младших возрастных группах напротив росло, особенно в Ростове-на-Дону.