rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Изображение материала

Женщин во власти в Ростовской области оказалось вдвое больше, чем мужчин

7 июня 2023, 10:55
Фото: donland.ru
Число сотрудников-женщин в органах власти Ростовской области вдвое превзошло мужчин
В Ростовской области число сотрудников женского пола в органах власти как минимум в два раза превзошло количество мужчин, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Интерфакс-Юг» со ссылкой на Ростовстат рассказал, что руководитель местного органа статистики Марина Самойлова заявила, что на Дону в органах местной власти преимущественно работают сотрудники женского пола.

В областных органах работают примерно 68% женского персонала, в федеральных — 71%, в муниципальных органах доля сотрудников женского пола составляет 80%.

На треть больше женщин хотят зарабатывать мужчины в Ростове
Узнать подробнее

Она также добавила, что демографические показатели практически не изменялись. В Ростовской области на одну тысячу представителей мужского пола приходится 1145 женщин, однако следует учитывать, что это показатель для всех возрастных групп. За последние годы количество мужчин по отношению к женскому полу в младших возрастных группах напротив росло, особенно в Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно, насколько больше получают мужчины Ростовской области, чем их коллеги женского пола за ту же работу.

Читайте также:
Женщины в России получают зарплату в среднем на 20% ниже, чем мужчиныРостовский профсоюз образования выступил за сохранение гендерного неравенстваМинистр труда позитивно оценил перспективы гендерного равноправия в РФ
#Происшествие#Общество#Власти#Работа#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Надежда Пустяк
Подпишитесь
Проверки пивного бизнеса могут начаться в Ростовской области из-за гибели людей
Сегодня, 05:55
Ростовчанка пожаловалась на отсутствие препарата для лечения больных раком
Сегодня, 07:09
Бастрыкину доложат про расследование дела о нападении на полицейского в Морозовске
Сегодня, 05:05
Еще одну плотину построят в Ростовской области на Соколовском водохранилище
Сегодня, 06:42
Ростовчане пожаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области
Вчера, 15:49
Ростовская область взяла шефство над двумя подразделениями, отправленными на СВО
Сегодня, 07:07