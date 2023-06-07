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Жителей Ростовской области возмутила реклама унитаза рядом с баннером с героем СВО

7 июня 2023, 13:34
Фото: mil.ru
Баннер с участником СВО разместили рядом с рекламой унитаза в Ростовской области
В Волгодонске Ростовской области баннер с участником спецоперации разместили рядом с рекламным изображением унитаза, пишут местные СМИ.

Жители Волгодонска обратили внимание на странное соседство баннеров на фасаде дома №3 на улице Маршала Кошевого. На одном из плакатов размещен портрет местного жителя Александра Антонова, погибшего в спецоперации. Посмертно ему присвоили звание Героя России.

Рядом с изображением героя висит огромный рекламный баннер. На нем нарисован унитаз и даны реквизиты местного магазина сантехники.

Фото: «Блокнот Волгодонск»
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Местные жители посчитали подобное размещение баннеров кощунством по отношению к памяти погибшего героя. Они увидели в этом нарушение закона о дискредитации ВС РФ, пишет «Блокнот Волгодонск».

Кто именно посчитал приемлемым такое соседство плакатов, пока неизвестно. Власти Волгодонска инцидент никак не комментировали.

Ранее в Азове подростки принесли извинения после показательного сожжения паспорта России.

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#Общество#Спецоперация#Новости#Волгодонск#Ростовская область#Азов#Баннер с участником СВО
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