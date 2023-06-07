Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Жители Волгодонска обратили внимание на странное соседство баннеров на фасаде дома №3 на улице Маршала Кошевого. На одном из плакатов размещен портрет местного жителя Александра Антонова, погибшего в спецоперации. Посмертно ему присвоили звание Героя России.
Рядом с изображением героя висит огромный рекламный баннер. На нем нарисован унитаз и даны реквизиты местного магазина сантехники.
Местные жители посчитали подобное размещение баннеров кощунством по отношению к памяти погибшего героя. Они увидели в этом нарушение закона о дискредитации ВС РФ, пишет «Блокнот Волгодонск».
Кто именно посчитал приемлемым такое соседство плакатов, пока неизвестно. Власти Волгодонска инцидент никак не комментировали.
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