Жители Волгодонска обратили внимание на странное соседство баннеров на фасаде дома №3 на улице Маршала Кошевого. На одном из плакатов размещен портрет местного жителя Александра Антонова, погибшего в спецоперации. Посмертно ему присвоили звание Героя России.