Александр Ищенко: «Трассе М-4 в Ростовской области нужна масштабная реконструкция»

По словам главы донского парламента Александра Ищенко, трасса М-4 «Дон» и её состояние на отрезке от поселка Новоперсиановка Октябрьского района до города Каменска-Шахтинского вызывает справедливые нарекания у десятков тысяч жителей области и пассажиров, которые проезжают регион. Ростовские законодатели предлагают расширить дорогу и увеличить её пропускную способность.



«По сути, это узкое горлышко во всей транспортной системе России, которое соединяет центральную часть страны с югом и самое главное — с новыми территориями России. Это ключевой вопрос не только для Ростовской области, но и для всей страны», — считает председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.



На сегодняшний день транспортная нагрузка на данном участке трассы М-4 в два раза выше нормативов, по которым дорога проектировалась 20 лет назад. Это напрямую влияет на состояние дорожного полотна и вызывает необходимость постоянного ремонта.



Еще одно обращение депутатов Законодательного собрания Ростовской области к федеральным властям касается повышения доступности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. В частности, необходимо скорректировать тарифную политику в отношении тех территорий, где закрыто авиационное сообщение. Это прежде всего Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Белгород и несколько других территорий. Во-вторых, полагают депутаты, нужно удешевить билеты, предоставив пассажиру самому выбирать дополнительные опции, такие как питание, гигиенические наборы.



«Ростовской области нужен как минимум один дополнительный нефирменный скоростной поезд, на который цена билетов будет на 50% ниже, чем на фирменный. Приложим все усилия, чтобы сделать передвижение жителей области в другие регионы более доступным и комфортным», — отметил Александр Ищенко.



Кроме того, по его словам, необходимо увеличить глубину продажи билетов на пассажирские поезда до 90 суток и более.