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Бессрочный запрет на парковку введут в переулке Семашко в Ростове

8 июня 2023, 06:53
Фото: 1MI
Бессрочный запрет на парковку введут в переулке Семашко в Ростове
В Ростове бессрочный запрет на парковку введут в переулке Семашко с 10 июня, сообщили в администрации города.

С 10 июня бессрочный запрет на остановку и стоянку машин вводится в переулке Семашко в Ростове. Нововведение коснется участка от дома №55 до улицы Большой Садовой. Останавливаться нельзя будет на Западной стороне — это сторона парка имени Горького.

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Чиновники объяснили ограничение необходимостью увеличить пропускную способность улицы.

Напомним, ранее автомобилистам запретили парковку на Театральном проспекте в Ростове.

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