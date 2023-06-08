С 10 июня бессрочный запрет на остановку и стоянку машин вводится в переулке Семашко в Ростове. Нововведение коснется участка от дома №55 до улицы Большой Садовой. Останавливаться нельзя будет на Западной стороне — это сторона парка имени Горького.