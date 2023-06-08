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Чиновников в Ростовской области могут пересадить на отечественные LADA

8 июня 2023, 14:47
Фото: 1mi
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил, что автомобили LADA Aura подойдут для госслужащих, в том числе из Ростовской области, пишут СМИ.

ТАСС со ссылкой на слова Мантурова пишет, что новые автомобили «Автоваза» могут подойти для некоторых категорий госслужащих. Но каких именно, не уточняется.

«Это нормальная практика, когда используется российского производства машина для госнужд», — уточнил глава министерства.

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Напомним, что на выставке в Сочи представили новую модель — Aura, которая является удлиненной версией на базе Vesta. Мощность двигателя составит 122 лошадиные силы, предусмотрена автоматическая коробка передач.

Ранее стало известно, что власти Ростова потратят 175 миллионов рублей на обслуживание своих машин.

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