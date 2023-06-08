Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
ТАСС со ссылкой на слова Мантурова пишет, что новые автомобили «Автоваза» могут подойти для некоторых категорий госслужащих. Но каких именно, не уточняется.
«Это нормальная практика, когда используется российского производства машина для госнужд», — уточнил глава министерства.
Напомним, что на выставке в Сочи представили новую модель — Aura, которая является удлиненной версией на базе Vesta. Мощность двигателя составит 122 лошадиные силы, предусмотрена автоматическая коробка передач.
Ранее стало известно, что власти Ростова потратят 175 миллионов рублей на обслуживание своих машин.