Дату выборов депутатов Заксобрания Ростовской области утвердили на 10 сентября

Согласно закону, выборы назначаются постановлением Законодательного собрания Ростовской области, которое должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Выборы депутатов донского парламента VII созыва состоятся 10 сентября 2023 года.