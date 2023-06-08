Дату выборов депутатов Заксобрания Ростовской области утвердили на 10 сентября

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Согласно закону, выборы назначаются постановлением Законодательного собрания Ростовской области, которое должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Выборы депутатов донского парламента VII созыва состоятся 10 сентября 2023 года.
«Днём голосования на выборах депутатов является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов донского парламента. Таким образом, выборы должны быть назначены на 10 сентября 2023 года», — отметил глава донского парламента Александр Ищенко.
Ранее Александр Ищенко предположил, что донской парламент в сентябре обновится не менее чем наполовину. Это связано с тем, что кандидатами на предварительном голосовании «Единой России» стало существенно меньше действующих депутатов Заксобрания Ростовской области.