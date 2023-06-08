Депутаты предложили Хуснуллину расширить трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

«Трасса М-4 и ее состояние на отрезке от поселка Новоперсиановка Октябрьского района до Каменска-Шахтинского вызывает справедливые нарекания у десятков тысяч жителей области и пассажиров, которые пересекают регион на легковом транспорте. По сути, это узкое горлышко во всей транспортной системе России», — цитирует Ищенко издание.