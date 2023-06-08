Депутаты предложили Хуснуллину расширить трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
В четверг, 8 июня, стало известно, что донские депутаты обратились к вице-премьеру России Марату Хуснуллину с инициативой о расширении трасс М-4 «Дон». Речь идет об участке от Новоперсиановки до Каменска-Шахтинского. где часто возникают пробки.
Председатель ЗСРО Александр Ищенко обратил внимание на то, что замечания гостей и жителей региона о состоянии трассы на этом участке являются справедливыми, поскольку магистраль здесь настолько узкая, что не позволяет свободно проехать текущему потоку автомобилей.
«Трасса М-4 и ее состояние на отрезке от поселка Новоперсиановка Октябрьского района до Каменска-Шахтинского вызывает справедливые нарекания у десятков тысяч жителей области и пассажиров, которые пересекают регион на легковом транспорте. По сути, это узкое горлышко во всей транспортной системе России», — цитирует Ищенко издание.
Ранее RostovGazeta рассказала об участках дорог, где дончан и гостей Ростовской области поджидают многокилометровые пробки.