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Депутаты предложили Хуснуллину расширить трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

8 июня 2023, 17:18
Фото: donland.ru
Депутаты предложили Хуснуллину расширить трассу М-4 «Дон» в Ростовской области
Донские депутаты обратились к вице-премьеру России Марату Хуснуллину, чтобы добиться расширения трассы М-4 «Дон» в Ростовской области, об этом сообщил портал ТАСС.

В четверг, 8 июня, стало известно, что донские депутаты обратились к вице-премьеру России Марату Хуснуллину с инициативой о расширении трасс М-4 «Дон». Речь идет об участке от Новоперсиановки до Каменска-Шахтинского. где часто возникают пробки.

Александр Ищенко: «Трассе М-4 в Ростовской области нужна масштабная реконструкция»
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Председатель ЗСРО Александр Ищенко обратил внимание на то, что замечания гостей и жителей региона о состоянии трассы на этом участке являются справедливыми, поскольку магистраль здесь настолько узкая, что не позволяет свободно проехать текущему потоку автомобилей.

«Трасса М-4 и ее состояние на отрезке от поселка Новоперсиановка Октябрьского района до Каменска-Шахтинского вызывает справедливые нарекания у десятков тысяч жителей области и пассажиров, которые пересекают регион на легковом транспорте. По сути, это узкое горлышко во всей транспортной системе России», — цитирует Ищенко издание.

Ранее RostovGazeta рассказала об участках дорог, где дончан и гостей Ростовской области поджидают многокилометровые пробки.

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