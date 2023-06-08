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Телеграм-каналы сообщили о диверсии на железной дороге в Ростовской области

8 июня 2023, 07:41
Фото: Дмитрий Тимофеев / Яндекс.Карты
Диверсанты могли устроить поджог на железной дороге под Ростовом
В Ростовской области в районе станции «Хапры» диверсанты могли нарушить работу железной дороги, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал сообщает, что происшествие случилось в ночь на 7 июня, когда система показала неисправность. Тогда на место для проверки направили бригаду.

«Прибывшие техники увидели, что кто-то поджег релейный, также батарейный шкаф. Это случилось на станции „Хапры“», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это привело к задержке двух поездов «Москва — Ейск» и электрички «Таганрог — Ростов-Главный». По данным канала, все неполадки уже устранили, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Канал уточнил, что на месте нашли пропитанные бензином марлевые тампоны, а также пластиковые бутылки. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону осудили мужчину за поджог здания УФСБ.

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