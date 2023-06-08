Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Канал сообщает, что происшествие случилось в ночь на 7 июня, когда система показала неисправность. Тогда на место для проверки направили бригаду.
«Прибывшие техники увидели, что кто-то поджег релейный, также батарейный шкаф. Это случилось на станции „Хапры“», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это привело к задержке двух поездов «Москва — Ейск» и электрички «Таганрог — Ростов-Главный». По данным канала, все неполадки уже устранили, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Канал уточнил, что на месте нашли пропитанные бензином марлевые тампоны, а также пластиковые бутылки. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону осудили мужчину за поджог здания УФСБ.