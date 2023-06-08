«Двадцать лет одно и то же»: Валя Карнавал оценила ямы на ростовских дорогах

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
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Updated Сегодня, 09:52
Увы, но в этом нет ничего удивительного. Тема некачественных дорог в Ростовской области за последние два месяца поднималась не один раз как в региональных, так и в федеральных СМИ. И вроде бы уже сам президент, проезжая через Ростовскую область, указал на реальные проблемы дорожного хозяйства, в регионе по-прежнему ничего не происходит.
Видео с подробной поездкой Вали Карнавал в Кагальницкий район Ростовской области было опубликовано 6 июня на одном из популярных видеохостингов.
«Дорога просто жесть, ад! Представляете, мне 21 год. Сколько себя помню, эта дорога была вот такой!» — негодовала блогер.
Видео быстро распространилось по мессенджерам и социальным сетям, его посмотрело более 1,5 миллиона человек, и оно продолжает набирать лайки, завоевывая Рунет. Благодаря блогеру, Ростов-на-Дону снова попал в тренды Сети, правда, информационный повод оказался не совсем позитивный. Подписчики Вали Карнавал также не остались в стороне, они пишут комментарии и делятся рассказами о дорожной инфраструктуре в своих муниципалитетах нашей области.
Например «Блокнот Ростов» опубликовал жалобы ростовчан, которые коснулись состояния дорог не в селах, а в самой донской столице.
— Жители улицы Рыльского в Ростове-на-Дону уже долгое время пытаются добиться ремонта дороги от администрации города. По словам ростовчан, они не могу спокойно добираться домой, а всему виной огромные ямы с лужами, которые можно преодолеть, разве что вплавь. Городские власти, как отметили горожане, лишь присылают отписки и нагло врут о том, что деньги на эти цели будут обязательно выделены, — пишет издание (автор Григорий Мелихов).
И пока депутаты донского парламента пожимают плечами и пытаются обратиться к зампреду правительства РФ Марату Хуснуллину с целью добиться ремонта и расширения трассы М-4 «Дон», а на итоговых заседаниях, нам рассказывают, что объемы восстановления дорожного полотна в области, как и прокладка новых трасс, опережает не только график, но и другие регионы, Федеральная антимонопольная служба держит на постоянном контроле ситуацию с поиском подрядчиков по ремонту ростовских дорог.
Если подробно почитать сообщения регионального УФАС на официальном ресурсе, то невольно задумаешься, каким образом сфера дорожного строительства на Дону выбилась в лидеры по количеству нарушений. На днях Арбитражный суд подтвердил законность решения УФАС, уличившего министерство транспорта региона в содействии картельному сговору.
Согласно пресс-релизу на сайте ведомства, региональный Минтранс укрупнил закупки на содержание автомобильных дорог в целях обеспечения победы конкретных участников.
— Министерство транспорта Ростовской области объявило о проведении двух электронных аукционов, совокупная НМЦК которых составила более 3,5 миллиарда рублей. В аукционных документациях заказчик требовал выполнения 54 различных видов работ в 14 муниципальных районах и 34 территориальных образованиях Ростовской области. Указанные территории удалены друг от друга и не являются составной частью единой дороги, но согласно документациям, работы должны осуществляться во всех них одновременно. Включение в аукционы почти всех муниципальных образований Ростовской области привело к завышению размеров обеспечения исполнения контрактов, что значительно затруднило подачу заявок для потенциальных участников. Ростовское УФАС России установило, что ресурсы, необходимые для исполнения контрактов на вышеобозначенных условиях, имеются только в распоряжении ГУП РО «Ростовавтодор» и ООО «Тацинское ДСУ». — сказано на сайте ведомства.
Проще говоря, возможность выполнять работы появилась только у двух компаний: ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Тацинское ДСУ».
RostovGazeta уже сообщала о возможной тесной связи первого предприятия с организатором конкурса. С 2012 по 2020 год различные руководящие должности на предприятии занимал действующий министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев, который в 2016-м стал генеральным директором, а в декабре 2020 года он занял пост в кабинете министров.
Второе предприятие принадлежало двум пенсионеркам в равных долях. Ими были Лариса Куц и Наталья Сковородкина. Причем владели они не только ООО «Тацинское ДСУ», но и «Ростовским ДСУ», «Волгоградавтодорстроем» и другими. Все эти предприятия входили в состав единого дорожного холдинга объединившего около 20 компаний под руководством известного ростовского бизнесмена Павла Рогачкина, который является по совместительству зятем пенсионерки Куц.
Впервые фамилия Куц оказалась на слуху в 2018 году, когда наше издание опубликовало рейтинг исполняющих наибольшее число госзаказов дорожных компаний. Третье место в рейтинге тогда досталось ООО «РостовАвтоДор», получившее от государства подряды на 4,642 миллиарда рублей. Но есть и другие упоминания.
Так, RostovGazeta рассказывала о коррупционных схемах в областном министерстве транспорта на примере компании «Т-Транс» — основного подрядчика регионального Минтранса в регионе. Организация, открытая в 2020 году, каким-то образом получала миллиардные контракты, а в роли ее учредителя выступала также 73-летняя пенсионерка по фамилии Куц. Кстати, такая же фамилия была и у министра строительства области Сергея Куца, который на тот момент занимал эту должность. Как пишет Octagon, в официальной биографии Сергея Куца имеется запись, что в 2000–2010 годах он «работал в ремонтно-строительных и дорожно-ремонтных компаниях Батайска и Ростова». Вполне вероятно, что он мог напрямую взаимодействовать с Владиславом Максименко, возглавлявшим до 2011 года ростовский департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения. Позже Максименко занимал должность замглавы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству. А в 2020 году Владислав Максименко совместно с Ларисой Куц стал совладельцем «Ростовавтодорстроя» (владеет 17 процентами компании) и его директором.
По данным портала 161.RU (автор: Александра Шевченко), еще одним важным звеном в цепи Рогачкин—Куц является и другой ростовский бизнесмен Леонид Джанлатян. Если изучить данные в открытых источниках, можно выяснить, что он является зятем Натальи Сковородкиной и одновременно деловым партнером семьи Куц. Именно ему и принадлежала 50-процентная доля в ООО «Прайд» — правопредшественнике ООО «Т-Транс».
О семье Рогачкиных в настоящее время известно не много. По данным, которые можно найти в Интернете, они не так часто навещают свою ростовскую квартиру, а об общении с Ларисой Куц, которая больше 10 лет числится жительницей Сочи, на данный момент информации нет. Имеются сведения, что Рогачкины якобы давно обжились на юге Испании, на большой вилле с террасой, бассейном и теннисным кортом в городке Сан-Роке.
Но вернемся к ростовским дорогам.
Именно так называется национальный проект, на который выделялись немалые деньги. В материалах антимонопольного ведомства говорится, что вышеупомянутые компании договорились не снижать цену в 53 закупочных процедурах на работы по строительству, ремонту и содержанию автодорог в Ростовской области и Калмыкии общей стоимостью 1,9 миллиарда рублей. Именно поэтому Арбитражный суд Москвы и подтвердил законность решения ФАС о наложении на ГУП РО «РостовАвтоДор» и еще одну фирму, которая появляется в этой схеме — ООО «Строитель», штрафов в размере более 228 миллионов рублей за заключение и реализацию картельного сговора.
Удивительный факт заключается и в том, что сразу после критики дорог в ростовской области со стороны президента РФ Владимира Путина на сайте госзакупок появился тендер на капремонт проблемной дороги. Этот проект не закрепили за региональным правительством, назначив заказчиком ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства». Однако обеспечить юридическую чистоту аукциона не смогли даже федералы. Торги были остановлены из-за жалобы компании «Русторг». Согласно данным с сайта госзакупок, строительство дороги от Ростова-на-Дону до границ Донецкой Народной Республики оценивалась в 2,8 миллиарда рублей, но сейчас сроки выполнения работы под вопросом.
В жалобе сказано, что заказчик оценивает, в том числе, контракты, выполненные потенциальными участниками, и что максимальная цена таких контрактов в 13,9 миллиарда рублей установлена необоснованно. Также «Русторг» пожаловался и на порядок выплат аванса, называя его «неправомерным».
Накануне, в одном из ростовских информационных центров донские парламентарии отчитались о работе за пять лет в Законодательном Собрании региона. Отдельного блока были удостоены дороги, причем речь шла не только об областных трассах, но и о дорогах в самой донской столице.
Депутаты отметили, что последние пять лет охарактеризовались масштабной реализацией инфраструктурных проектов, которые выводят регион на качественно иной уровень жизни и прежде всего это касается дорожной сферы.
По их словам, уже построен южный подъезд, скоро завершится строительство моста через балку Сухосоленовское в Волгодонске, а в ближайшие дни будет открыт грандиозный дорожный проект, который разгрузит Ростов на Дону — новый обход Аксая по трассе М-4 «Дон». Однако нет ни слова о том, по каким дорогам в действительности передвигаются жители региона.
А тем временем на границе Ростовской области и ЛДНР региональные власти, пользуясь новым законом, стали изымать землю у собственников около контрольно-пропускных пунктов. Как пояснили в областной администрации, данные меры направлены на расширение дорожного полотна и увеличения пропускной способности КПП.
— Согласно документам, будет передано 16 земельных участков, относящихся к землям сельхозназначения. Срок изъятия определен до 31 декабря этого года, при этом оговорена возможность его продления, а также обеспечение прав собственников в случае невозможности возврата. Наряду с этим собственники продолжают пользоваться сельхозугодьями на площадях, не задействованных в обустройстве дополнительных дорог, — говорится в сообщении.
Также пресс-служба губернатора приводит и его комментарий, где объясняется, что данные действия связаны с поручением президента по решению задачи, как по Гуково, Волошино, Весело-Вознесенске и ряду других пунктов.
— За счёт денег из областного бюджета и муниципальных дорожных фондов будут проводиться текущие ремонты дорог, ликвидация ям, подсыпка щебнем. По части работ внутри пунктов пропуска, территорий федерального значения мы взаимодействуем с федеральными структурами, в частности — с Министерством транспорта РФ, для синхронизации выполнения задач на региональных и федеральных участках, — цитирует Василия Голубева его пресс-служба.
Когда слышишь аббревиатуру Минтранс невольно возвращаешься ко всему вышеописанному. Поэтому возникает вопрос, а кому достанутся эти контракты? Неужели снова освоением выделенных средств займется картель или все-таки есть надежда на проведение честных торгов? Увы, но это вопрос риторический.