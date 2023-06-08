«Двадцать лет одно и то же»: Валя Карнавал оценила ямы на ростовских дорогах

Так, RostovGazeta рассказывала о коррупционных схемах в областном министерстве транспорта на примере компании «Т-Транс» — основного подрядчика регионального Минтранса в регионе. Организация, открытая в 2020 году, каким-то образом получала миллиардные контракты, а в роли ее учредителя выступала также 73-летняя пенсионерка по фамилии Куц. Кстати, такая же фамилия была и у министра строительства области Сергея Куца, который на тот момент занимал эту должность. Как пишет Octagon, в официальной биографии Сергея Куца имеется запись, что в 2000–2010 годах он «работал в ремонтно-строительных и дорожно-ремонтных компаниях Батайска и Ростова». Вполне вероятно, что он мог напрямую взаимодействовать с Владиславом Максименко, возглавлявшим до 2011 года ростовский департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения. Позже Максименко занимал должность замглавы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству. А в 2020 году Владислав Максименко совместно с Ларисой Куц стал совладельцем «Ростовавтодорстроя» (владеет 17 процентами компании) и его директором.