Экс-замминистра из Калининграда возглавит Центральный областной автовокзал в Ростове

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Напомним, недавно RostovGazeta сообщила о запланированном прекращении работы «Пригородного» автовокзала из-за ввода в эксплуатацию «Центрального» автовокзала в конце 2023 года.
Уже в четверг, 8 июня, стало известно, что новую структуру компании «Группы Агроком» ООО «Центральный автовокзал» возглавит бывший заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Алена Беликова. Запись об этом уже появилась в системе ЕГРЮЛ.
Сама Алена Беликова в интервью радио «Балтик Плюс» заявила, что решение о работе в Ростове не является временным, а потому она переехала в Ростовскую область с вещами и своими питомцами.
В ее послужном списке числится пять лет работы в областном автовокзале Калининграда.