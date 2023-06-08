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Экс-замминистра из Калининграда возглавит Центральный областной автовокзал в Ростове

8 июня 2023, 12:37
Фото: donland.ru
Экс-замминистра из Калининграда возглавит Центральный областной автовокзал в Ростове
В Ростове главой строящегося на Шолохова Центрального областного автовокзала станет экс-замминистра развития инфраструктуры Калининградской области Алена Беликова, об этом рассказал портал «РБК. Калининград».

Напомним, недавно RostovGazeta сообщила о запланированном прекращении работы «Пригородного» автовокзала из-за ввода в эксплуатацию «Центрального» автовокзала в конце 2023 года.

Уже в четверг, 8 июня, стало известно, что новую структуру компании «Группы Агроком» ООО «Центральный автовокзал» возглавит бывший заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Алена Беликова. Запись об этом уже появилась в системе ЕГРЮЛ.

В Ростове прекратит работу «Пригородный» автовокзал на проспекте Шолохова
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Сама Алена Беликова в интервью радио «Балтик Плюс» заявила, что решение о работе в Ростове не является временным, а потому она переехала в Ростовскую область с вещами и своими питомцами.

В ее послужном списке числится пять лет работы в областном автовокзале Калининграда.

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