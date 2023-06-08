rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изображение материала

Эксперты рассказали, почему рекордно выросли цены на лук в Ростовской области

8 июня 2023, 13:39
Фото: Ztaffanb/cc0/wikimedia.org
В ТПП рассказали, почему рекордно выросли цены на лук в Ростовской области
В Ростовской области цены на лук повысились до 100 рублей, причинами роста цен поделились донские эксперты торгово-промышленной отрасли.

В последние недели жители Ростовской области отмечают существенный рост цен на лук, как на рынках, так и в магазинах региона. В среднем уровень цен колеблется от 75 до 100 рублей за килограмм в зависимости от того, речь идет о покупке старого или нового урожая

Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на ТПП рассказал, что причиной роста цен стало отсутствие поставок из-за рубежа — Турции. В этом году лук не экспортируется, а потому весь он завезен из Краснодарского края.

Торговцы считают это временным явлением, однако цены выросли и в самом Краснодаре, где теперь лук нельзя найти дешевле 80-83 рублей за килограмм.

Репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм
Узнать подробнее

Советник президента ТПП Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш рассказал, что регион входит в тройку лидеров по производству лука с объемами урожая 124 тысячи тонн в год.

«Этого вполне хватает для области», — добавил Корнюш, сообщив, что оптовые цены на лун составляют 25 рублей за килограмм прошлогоднего урожая. Он объяснил, что оставшаяся разница в цене в торговых сетях вызвана наценкой перевозчиков и магазинов. Кроме того, не последнюю роль играет сезонность, из-за которой в конце весны ежегодно растут цены на овощи.

Ранее в Ростовской области объяснили рост цен на клубнику затоплением Херсонской области.

Читайте также:
Эксперт рассказал, когда подешевеет лук в Ростовской области«Он пешком в магазин приходит?»: ростовчане ошарашены подорожанием лукаРекордное подорожание лука в Ростовской области в мае объяснил эксперт Юрий Корнюш
#Диана Троянская#Происшествие#Цены на продукты#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Вода в тазиках и автобусы в Турцию: что произошло в Ростовской области 8 июня
Сегодня, 15:03
«Герой без жилья»: ростовчанину, спасшему при пожаре людей, не выдают квартиру
Сегодня, 15:18
В Ростовской области готовятся принимать эвакуированных жителей Белгородской области
Сегодня, 15:20
Чиновников в Ростовской области могут пересадить на отечественные LADA
Сегодня, 14:47
Зоозащитница в Ростове-на-Дону битой разгромила аптеку
Сегодня, 13:46
Политолог Абросимов рассказал, как мобилизованных в Ростове будут оповещать по СМС
Сегодня, 08:55