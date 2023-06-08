Эксперты рассказали, почему рекордно выросли цены на лук в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В последние недели жители Ростовской области отмечают существенный рост цен на лук, как на рынках, так и в магазинах региона. В среднем уровень цен колеблется от 75 до 100 рублей за килограмм в зависимости от того, речь идет о покупке старого или нового урожая
Портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на ТПП рассказал, что причиной роста цен стало отсутствие поставок из-за рубежа — Турции. В этом году лук не экспортируется, а потому весь он завезен из Краснодарского края.
Торговцы считают это временным явлением, однако цены выросли и в самом Краснодаре, где теперь лук нельзя найти дешевле 80-83 рублей за килограмм.
Советник президента ТПП Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш рассказал, что регион входит в тройку лидеров по производству лука с объемами урожая 124 тысячи тонн в год.
«Этого вполне хватает для области», — добавил Корнюш, сообщив, что оптовые цены на лун составляют 25 рублей за килограмм прошлогоднего урожая. Он объяснил, что оставшаяся разница в цене в торговых сетях вызвана наценкой перевозчиков и магазинов. Кроме того, не последнюю роль играет сезонность, из-за которой в конце весны ежегодно растут цены на овощи.
Ранее в Ростовской области объяснили рост цен на клубнику затоплением Херсонской области.