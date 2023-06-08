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Еще одного перевозчика уличили в отсутствии кондиционеров в автобусах в Ростове

8 июня 2023, 11:06
Фото: Администрация Ростова
Еще одного перевозчика уличили в отсутствии кондиционеров в автобусах в Ростове
В Ростове нашли еще несколько автобусов с неработающими кондиционерами, рассказали в администрации города.

Ростовские чиновники проверили работу систем кондиционирования в автобусах перевозчика ООО «Экспресс». Компания обслуживает маршруты №12, 24, 60 и 60а.

Выяснилось, что не во всех автобусах работает система кондиционирования. Ее обязательное наличие и исправность прописывались в муниципальных контрактах с перевозчиком. Также в некоторых автобусах была нарушена целостность остекления кузова и повреждены сидения.

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ООО «Экспресс» дали десять дней на устранение нарушений, после чего последует повторная проверка.

Накануне аналогичные нарушения выявили в троллейбусах перевозчика «РТК».

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