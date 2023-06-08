Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Ростовские чиновники проверили работу систем кондиционирования в автобусах перевозчика ООО «Экспресс». Компания обслуживает маршруты №12, 24, 60 и 60а.
Выяснилось, что не во всех автобусах работает система кондиционирования. Ее обязательное наличие и исправность прописывались в муниципальных контрактах с перевозчиком. Также в некоторых автобусах была нарушена целостность остекления кузова и повреждены сидения.
ООО «Экспресс» дали десять дней на устранение нарушений, после чего последует повторная проверка.
Накануне аналогичные нарушения выявили в троллейбусах перевозчика «РТК».