Виктория вспоминает, как во время пожара в двухэтажном доме на переулке Вагонный, 3 в Железнодорожном районе Ростова, ее сын Дмитрий Перлович не раздумывая бросился спасать людей из огня. Позже, за это ему вручили государственную медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», о нем написали местные СМИ.