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«Герой без жилья»: ростовчанину, спасшему при пожаре людей, не выдают квартиру

8 июня 2023, 15:18
Фото: 1MI
«Герой без жилья»: ростовчанину, спасшему при пожаре людей, не выдают квартиру
Несколько лет назад на переулке Вагонный, 3 в Ростове загорелся дом. Ожидая пожарных, ростовчанин Дмитрий Перлович бросился на спасение людей. Позже героя наградили медалью. А для проживания предоставили квартиру в маневренном фонде. Об этом RostovGazeta сообщила мать героя Виктория Лиманская.

Виктория вспоминает, как во время пожара в двухэтажном доме на переулке Вагонный, 3 в Железнодорожном районе Ростова, ее сын Дмитрий Перлович не раздумывая бросился спасать людей из огня. Позже, за это ему вручили государственную медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», о нем написали местные СМИ.

«И это все, что мы получили», — отмечает Виктория Лиманская.

Взамен сгоревшего жилья ростовчанам предоставили квартиру в маневренном фонде, где они ютятся до сих пор.

Видео: предоставлено Викторией Лиманской / rostovgazeta.ru
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«У сына двое маленьких детей. Мы впятером живем в маневренном фонде на площади 30 квадратных метров. И четвертый год не можем добиться справедливости», — говорит ростовчанка.

Понимая, что никакое жилье взамен сгоревшего семье, скорее всего, не дадут, ростовчане обратились с иском в суд. Ленинский районный суд полностью удовлетворил исковое заявление. По словам Лиманской, в отношении городской администрации, служба судебных приставов возбудила исполнительное производство.

Но решение суда не исполняется. Квартиру семье героя так и не предоставили.

«Самое любопытное, что виновникам пожара выплатили денежную компенсацию. А герой, который спасал людей из огня, до сих пор остается без жилья», — сокрушается Виктория.

Для выяснения ситуации, редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию города. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала об опасном аварийном доме, жители которого уже третий год ждут расселения.

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