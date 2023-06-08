Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Виктория вспоминает, как во время пожара в двухэтажном доме на переулке Вагонный, 3 в Железнодорожном районе Ростова, ее сын Дмитрий Перлович не раздумывая бросился спасать людей из огня. Позже, за это ему вручили государственную медаль МЧС России «За содружество во имя спасения», о нем написали местные СМИ.
«И это все, что мы получили», — отмечает Виктория Лиманская.
Взамен сгоревшего жилья ростовчанам предоставили квартиру в маневренном фонде, где они ютятся до сих пор.
«У сына двое маленьких детей. Мы впятером живем в маневренном фонде на площади 30 квадратных метров. И четвертый год не можем добиться справедливости», — говорит ростовчанка.
Понимая, что никакое жилье взамен сгоревшего семье, скорее всего, не дадут, ростовчане обратились с иском в суд. Ленинский районный суд полностью удовлетворил исковое заявление. По словам Лиманской, в отношении городской администрации, служба судебных приставов возбудила исполнительное производство.
Но решение суда не исполняется. Квартиру семье героя так и не предоставили.
«Самое любопытное, что виновникам пожара выплатили денежную компенсацию. А герой, который спасал людей из огня, до сих пор остается без жилья», — сокрушается Виктория.
Для выяснения ситуации, редакция RostovGazeta направила официальный запрос в администрацию города. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала об опасном аварийном доме, жители которого уже третий год ждут расселения.