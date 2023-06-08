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Глава департамента ЖКХ из Ростовской области объяснил, почему уволился через неделю

8 июня 2023, 06:50
Фото: Администрация города Каменск-Шахтинский
Спустя неделю после назначения уволился глава департамента ЖКХ Каменска-Шахтинского

Спустя неделю после назначения уволился глава департамента ЖКХ Каменска-Шахтинского

Не больше недели продержался на посту глава департамента ЖКХ города Каменска-Шахтинского Ростовской области Юрий Нефедов, столь быстрый уход он объяснил местным журналистам.

Каменская газета «Пик» сообщила, что спустя неделю после назначения свой пост покинул глава местного департамента ЖКХ Юрий Нефедов. Чиновник заявил журналистам, что работать в государственном учреждении невозможно, оно находится в самом удручающем состоянии.

Также Нефедов пожаловался, что на него свалили все недочеты и ошибки его предшественников на посту, включая штрафы на сумму более 200 тысяч рублей. Уже на второй день работы приставы пригрозили чиновнику административной ответственностью за их неуплату.

В сложившейся ситуации Нефедов обвинил администрацию. Он заявил, что она передает департаменту ЖКХ муниципальное имущество, от которого он не в праве отказаться. При этом деньги на содержание этого имущества от администрации поступают нерегулярно.

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«Это положение можно сравнить, как если бы вы отправляли своего ребенка в магазин за продуктами, но при этом иногда давали ему деньги, а иногда — нет. Но всегда требовали от него, чтобы он принес продукты. А если бы ребенок продукты не принес, когда вы ему не дали денег, то его еще бы и наказывали», — сетует Нефедов.

О назначении нового главы департамента пока не сообщалось.

Напомним, вчера стало известно, что спустя четыре месяца после назначения уволился замглавы администрации Таганрога по транспорту.

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