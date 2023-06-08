Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Каменская газета «Пик» сообщила, что спустя неделю после назначения свой пост покинул глава местного департамента ЖКХ Юрий Нефедов. Чиновник заявил журналистам, что работать в государственном учреждении невозможно, оно находится в самом удручающем состоянии.
Также Нефедов пожаловался, что на него свалили все недочеты и ошибки его предшественников на посту, включая штрафы на сумму более 200 тысяч рублей. Уже на второй день работы приставы пригрозили чиновнику административной ответственностью за их неуплату.
В сложившейся ситуации Нефедов обвинил администрацию. Он заявил, что она передает департаменту ЖКХ муниципальное имущество, от которого он не в праве отказаться. При этом деньги на содержание этого имущества от администрации поступают нерегулярно.
«Это положение можно сравнить, как если бы вы отправляли своего ребенка в магазин за продуктами, но при этом иногда давали ему деньги, а иногда — нет. Но всегда требовали от него, чтобы он принес продукты. А если бы ребенок продукты не принес, когда вы ему не дали денег, то его еще бы и наказывали», — сетует Нефедов.
О назначении нового главы департамента пока не сообщалось.
Напомним, вчера стало известно, что спустя четыре месяца после назначения уволился замглавы администрации Таганрога по транспорту.