«Это положение можно сравнить, как если бы вы отправляли своего ребенка в магазин за продуктами, но при этом иногда давали ему деньги, а иногда — нет. Но всегда требовали от него, чтобы он принес продукты. А если бы ребенок продукты не принес, когда вы ему не дали денег, то его еще бы и наказывали», — сетует Нефедов.