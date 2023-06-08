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Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с корью в Ростовской области

8 июня 2023, 15:19
Фото: donland.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с корью в Ростовской области
В Ростовской области стабилизирована ситуация по кори, сообщила глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова.

Это прозвучало во время встречи с главой региона Василием Голубевым, на которой обсудили летнюю оздоровительную кампанию. Этим летом она должна охватить 82,4 тысячи детей.

Первые смены начались с 25 мая, в детских оздоровительных организациях отдыхают дети и из других регионов. В том числе ДНР, Ставрополья и Подмосковья.

Губернатор рассказал, что особое внимание уделено мерам санитарно-эпидемиологического контроля. На встрече прозвучала тема важности организации работы медицинских фильтров, а также контроля за прививочной кампанией против кори.

В Ростовской области подтвердили 50 случаев кори в 2023 году
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«Ситуация по кори стабилизирована в Ростовской области. Хочу сказать, это хороший результат. Вы привили всех, кого следует прививать», — прокомментировала Попова.

Напомним, что в Ростовской области подтвердили 50 случаев кори в 2023 году.

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