Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Это прозвучало во время встречи с главой региона Василием Голубевым, на которой обсудили летнюю оздоровительную кампанию. Этим летом она должна охватить 82,4 тысячи детей.
Первые смены начались с 25 мая, в детских оздоровительных организациях отдыхают дети и из других регионов. В том числе ДНР, Ставрополья и Подмосковья.
Губернатор рассказал, что особое внимание уделено мерам санитарно-эпидемиологического контроля. На встрече прозвучала тема важности организации работы медицинских фильтров, а также контроля за прививочной кампанией против кори.
«Ситуация по кори стабилизирована в Ростовской области. Хочу сказать, это хороший результат. Вы привили всех, кого следует прививать», — прокомментировала Попова.
Напомним, что в Ростовской области подтвердили 50 случаев кори в 2023 году.