rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Изображение материала

По требованию ФСБ на Ворошиловском и Западном мостах в Ростове установили камеры

8 июня 2023, 07:16
Фото: ФСБ по Республике Крым и Севастополю
Камеры установили на Ворошиловском и Западном мостах Ростова по требованию ФСБ
Камеры наблюдения появились на Западном и Ворошиловском мостах Ростова, пишут СМИ.

Директор департамента транспорта Ростова Денис Водопьянов рассказал Donnews, что на Ворошиловском и Западном мостах города установили камеры видеонаблюдения. Это было сделано по требованию ФСБ для обеспечения транспортной безопасности.

Камеры хотят установить на всех мостах Ростова — всего их 34.

В Ростовской области летом увеличат число передвижных камер фиксации нарушений ПДД
Узнать подробнее

Официально администрация Ростова и ФСБ информацию об установке камер не комментировали.

Ранее На Южном подъезде к Ростову установили восемь камер.

Читайте также:
На Южном подъезде к Ростову установили восемь камерНа камеры видеонаблюдения и светофоры в Ростовской области потратят 530 млн рублейВ лесах Ростовской области развесят больше камер видеонаблюдения
#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Дорожные камеры в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области взломали радио, а в троллейбусах недосчитались кондиционеров
Вчера, 16:11
Репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм
Вчера, 15:56
Вассерман рассказал, сможет ли облако от аммиакопровода достичь Ростовской области
Вчера, 16:36
Отключение горячей воды на Западном в Ростове затянется еще на неделю
Вчера, 14:10
Общественник пожаловался на множество сухих деревьев, угрожающих жизни ростовчан
Вчера, 13:59
Политолог Абросимов рассказал, как могли сбить беспилотник в Таганроге
Вчера, 13:57