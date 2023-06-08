Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Директор департамента транспорта Ростова Денис Водопьянов рассказал Donnews, что на Ворошиловском и Западном мостах города установили камеры видеонаблюдения. Это было сделано по требованию ФСБ для обеспечения транспортной безопасности.
Камеры хотят установить на всех мостах Ростова — всего их 34.
Официально администрация Ростова и ФСБ информацию об установке камер не комментировали.
Ранее На Южном подъезде к Ростову установили восемь камер.