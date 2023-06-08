Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Журналист нашего издания сегодня сходил на ростовские рынки и удивился подорожанию клубники до 300 рублей за килограмм.
Торговцы объяснили, что сейчас из-за подтопления в Херсонской области перестали поставлять дешевую ягоду оттуда, а на базарах Ростова ее быстро раскупали, так как цена у нее существенно меньше, чем у кубанской и донской клубники.
«Сейчас у меня осталась только клубника из Краснодарского края, ее продают примерно за 250-300 рублей за килограмм. Херсонскую продавали — за 150-200», — отметила продавец.
Ранее RostovGazeta писала, что репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм.