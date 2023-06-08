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Клубника резко подорожала в Ростове из-за наводнения в Херсонской области

8 июня 2023, 12:11
Фото: 1MI
Клубника резко подорожала в Ростове из-за наводнения в Херсонской области
Продавцы Ростова заявили, что клубника дорожает из-за подтопления в Херсонской области, сообщает корреспондент RostovGazeta, который побывал сегодня ны рынке.

Журналист нашего издания сегодня сходил на ростовские рынки и удивился подорожанию клубники до 300 рублей за килограмм.

Торговцы объяснили, что сейчас из-за подтопления в Херсонской области перестали поставлять дешевую ягоду оттуда, а на базарах Ростова ее быстро раскупали, так как цена у нее существенно меньше, чем у кубанской и донской клубники.

Репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм
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«Сейчас у меня осталась только клубника из Краснодарского края, ее продают примерно за 250-300 рублей за килограмм. Херсонскую продавали — за 150-200», — отметила продавец.

Ранее RostovGazeta писала, что репчатый лук подорожал в Ростове до 100 рублей за килограмм.

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