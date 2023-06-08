Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Дело в том, что 7 июня в центральной и западной частях города завершился второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Работы проводила компания «Ростовские тепловые сети» и не возобновила подачу горячей в регламентные сроки.
Всего к устранению дефектов компания привлекла 16 бригад, но из 1,3 тысячи отключенных домов в 200 не возобновили вовремя подачу воды.
«Организация гарантировала, что этого количества бригад достаточно для устранения всех порывов в регламентные сроки. Сложившаяся ситуация недопустима», — заявил Алексей Логвиненко.
Он добавила, что от «Ростовских тепловых сетей» потребуют увеличить число бригад и возобновить в ближайшее время подачу воды.
Кроме того, обращение направили в городскую прокуратуру. Глава администрации города взял эту ситуацию под контроль.
Ранее Алексей Логвиненко заявлял о необходимости обеспечить безопасность на пляжах и водных объектах.