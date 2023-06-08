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Логвиненко назвал недопустимым срыв сроков подачи горячей воды в Ростове

8 июня 2023, 11:41
Фото: Mihail Tregubov/unsplash.com
Логвиненко назвал недопустимым срыв сроков подачи горячей воды в Ростове
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко назвал недопустимой сложившуюся ситуацию с горячей водой.

Дело в том, что 7 июня в центральной и западной частях города завершился второй этап гидравлических испытаний теплосетей. Работы проводила компания «Ростовские тепловые сети» и не возобновила подачу горячей в регламентные сроки.

Всего к устранению дефектов компания привлекла 16 бригад, но из 1,3 тысячи отключенных домов в 200 не возобновили вовремя подачу воды.

«Организация гарантировала, что этого количества бригад достаточно для устранения всех порывов в регламентные сроки. Сложившаяся ситуация недопустима», — заявил Алексей Логвиненко.

Он добавила, что от «Ростовских тепловых сетей» потребуют увеличить число бригад и возобновить в ближайшее время подачу воды.

Кроме того, обращение направили в городскую прокуратуру. Глава администрации города взял эту ситуацию под контроль.

Ранее Алексей Логвиненко заявлял о необходимости обеспечить безопасность на пляжах и водных объектах.

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